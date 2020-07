Sukerman junto a gremios que apoyan adherir a la Ley de ART Locales 24 de julio de 2020 Redacción Por “Para nosotros es importante porque los gremios que representan a los trabajadores del sector privado han expresado mayoritariamente su apoyo", destacó el ministro de Trabajo, luego de los encuentro con representantes de la UOCRA, Empleados de Comercio y la UOM.

FOTO SCS MINISTRO. Sukerman se reunió con dirigentes sindicales que apoyan la adhesión de Santa Fe a la Ley de ART.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman, mantuvo una serie de encuentros. en la ciudad de Santa Fe, con representes de la UOCRA, Empleados de Comercio y la UOM, en el marco del apoyo que expresaron los gremios al proyecto de adhesión a la Ley de ART que envió el Gobierno Provincial a la Legislatura, y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

“Para nosotros es importante porque los gremios que representan a los trabajadores del sector privado han expresado mayoritariamente su apoyo. La propuesta es generar una instancia administrativa en donde se puedan resolver los temas de accidentes y enfermedades laborales y que no tengan que recurrir a la Justicia como única instancia porque son procesos que demoran años en resolverse”, manifestó el funcionario.

En esta línea, explicó que “las provincias cuando adhirieron a la ley de ART le regalaron a Nación el procedimiento, nosotros no y eso es una garantía para los trabajadores. También es importante recordar que la instancia judicial siempre puede estar presente si uno no está de acuerdo con la instancia administrativa, pero nos parece muy importante contar con un procedimiento previo que sea ágil y transparente”.

Los encuentros tuvieron lugar en las distintas sedes gremiales, y el ministro fue recibido por Adrián Ferreyra, secretario general del Centro Unión de Empleados de Comercio de Santa Fe; César Cassina, secretario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina de Santa Fe; y José Luis Ortiz, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Santa Fe; y representantes de seccionales de la provincia, entre ellos Roberto Oesquer, de la UOM Rafaela.

Además, está previsto un encuentro para este viernes con gremios de la ciudad de Rosario y el ministro Sukerman, para manifestar su apoyo a la adhesión a la ley de ART.