Fuerte denuncia contra un religioso de un colegio local

La grave denuncia que una mujer rafaelina publicó en su cuenta de Facebook ayer por la tarde se viralizó en un abrir y cerrar de ojos levantando temperatura en las redes sociales y generando discusiones en los grupos de amigos de Whatsapp. La historia había sido compartida hasta 960 veces al filo de la medianoche en tanto que había reunido 250 comentarios que, en algunos casos, sumaban nuevos elementos a tener en cuenta respecto al "Padre Angel", un cura que murió en agosto del 2004 a los 89 años.

"Me llamo Delfina de la Riva, tengo 30 años y a los 11 años fui abusada sexualmente por un Cura llamado Padre Ángel, sí, que contradictorio su nombre para un ser tan inmundo y perverso", señala la mujer en el inicio de su exposición que sacudió el jueves gris de Rafaela. "El Cura formaba parte de la escuela San José, de la ciudad de Rafaela, escuela católica, apostólica, romana. Sí, su Institución encubría un cura pedófilo. Este hombre usaba la casa de la Iglesia para abusar de mi cuando era niña. Uso la capilla y el nombre de Dios para ser impune, perverso y arruinar mi infancia", sostiene al dar detalles de la historia.

Más adelante subraya: "Estoy segura de que son más las mujeres que pasaron por el mismo horror en las manos de este cura, deseo con mi corazón que puedan sacarlo, hacerlo público, y que la Iglesia se haga responsable del sufrimiento que nos hicieron y hacen pasar, que revean sus prácticas y sus encubrimientos, y que dejen de permitir esta práctica habitual de que los hombres, con sotana o sin, nos usen, nos degraden y que no respondan por ello. Peor aún: que sean la autoridad moral de nuestra sociedad".

De la Riva expresó que "es hora de que dejen de mentir y que dejen de aniquilar nuestros derechos" y envió un mensaje a aquellas personas que hayan experimentado una situación similar. "A vos, mujer o varón, que pasaste por lo mismo que yo: te abrazo, y espero que puedas liberarte, como lo estoy haciendo yo ahora", indicó.

Además, admite que "este silencio me ha dañado por muchos años, me lo tragué sintiéndome una estúpida, una pelotuda, o que yo era la culpable". Y reconoce que "gracias al laburo con mi Terapeuta la Dani, con su entrega total; a mis Amigas, mi sostén; a mi Grupo Les fénix, donde ardimos y renacimos; y al Feminismo, me han salvado".

Por último, valora que "hoy lo puedo gritar bien fuerte: las mujeres callamos muchísimos años, y a los silencios, no volvemos Nunca Más".

La publicación causó enorme repercusión en distintos ámbitos de la ciudad y son cientos los comentarios de apoyo a Delfina de parte de mujeres y hombres que destacan la valentía de la joven y expresan sus deseos de que su voz se multiplique y otras nuevas puedan sacar a la luz delitos de esta naturaleza.

En los comentarios se encadenaron decenas de mensajes de personas reconocidas de Rafaela que destacaron la "valentía" de la denunciante por visibilizar su situación. "Gracias Delfi por abrir la puerta, por mostrar que se puede decir, se puede contar, que ya no nos callamos, que ya no intimidan más. Abrazo de alma!", posteó la concejal, Brenda Vimo, una de las tantas y tantos que decidió respaldar la denuncia con su mensaje.

"Gracias por animarte a contarlo! Que tu valentía sirva para alentar a otras chicas a hacerlo. Te Abrazo"; "No te conozco pero que valentía sacar esto a la luz. Te admiro"; "Abrazos y gracias en nombre de tantas víctimas que todavía guardan el "secreto" y necesitan tiempo, valentía, acompañamiento y mucho amor!"; "Lo que estás haciendo, al tomar la valentía de denunciar lo que viviste es muy importante! Seguramente el ejemplo de valor para que muchas otras se animen a contar las violencias que sufrieron. Te felicito por la fortaleza y ojalá, algún día obtengas la justicia que esperás. A los silencios no volvemos nunca más"; "Que valiente Delfina. Hay gente que no entiende el porqué de la demora en hablar. Otros nunca pueden hacerlo. Sos muy joven y hablar sana"; "Delfi querida! terrible lo vivido, terrible el silencio de estos años pero tuviste la fuerza para liberarte e ir curando esas heridas. Un abrazo!", fueron algunos de los mensajes de aliento que seguían a la denuncia. "Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio", advertía otro.

La denuncia pública amenaza con convertirse en una polémica sin límite ya que si bien la persona denunciada murió hace 16 años, salpica a un establecimiento educativo y a la Iglesia.