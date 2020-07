Indelman se fue de la Regional de Educación

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe aceptó ayer al mediodía la renuncia al cargo de delegada de la Región III con sede en Rafaela de Romina Indelman, quien había puesto su renuncia a disposición un poco más temprano.

La ahora ex funcionaria quedó en el ojo de la tormenta luego de aparecer en uno de los videos que se viralizaron sobre el festejo del Día del Amigo que se realizó el lunes por la noche en Confitería 356 y que fue calificado como una "fiesta clandestina" por el juez de Faltas de la Municipalidad, Rubén Pavetti, quien dispuso la clausura del local gastronómico.

Si bien desde la cartera educativa reconocen la tarea que Indelman realizó al frente de la Regional desde febrero, cuando asumió, consideran necesario que se aleje de la función teniendo en cuenta la responsabilidad que se requiere de los funcionarios políticos en momentos complejos en los que se insiste sobre la necesidad de cumplir las reglas sanitarias y de prevención para enfrentar la pandemia.

Ayer, en diálogo con Radio Rafaela, Indelman indicó que concurrió junto a otras cinco amigas a la confitería céntrica donde habían efectuado la reserva la semana pasada. Dijo que tras cenar en piso superior, bajaron a ocupar una mesa en planta baja donde había música y es cuando se filma el video, en la que se la puede identificar sin barbijo. "Reconozco haberme equivocado, reconozco el error. No debería haber estado ahí bailando, me tendría que haber quedado sentada en la mesa. Me hago cargo, y a veces uno a los errores los paga caro", expresó.