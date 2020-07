Por el aumento de contagios, anuncian mayores restricciones en la Provincia

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó ayer 49 casos nuevos de Covid-19 en el territorio provincial, lo que constituye un nuevo récord diario y lo que llevó al gobernador, Omar Perotti, a aumentar las restricciones en el departamento Rosario donde se registran la mayoría de los contagios por lo que existe circulación comunitaria del virus.

“Es un día muy particular, donde tenemos el mayor número de casos en la provincia y en la ciudad de Rosario”, aseguró el mandatario provincial al tiempo que anunció la suspensión de encuentros familiares y afectivos por 14 días en el departamento Rosario, señaló que ninguna persona sin residencia en la provincia va a poder ingresar a territorio santafesino sin tener un hisopado con resultado negativo y la aplicación de multas que van de los 4.000 a los 12.000 pesos para quienes incumplan las disposiciones como el uso del barbijo, que es obligatorio.

Según el reporte epidemiológico difundido anoche por la ministra de Salud, Sonia Martorano, los 49 casos nuevos corresponden a las localidades de:

• 31 de Rosario (19 contacto con caso confirmado y 12 en investigación).

• 12 de Santa Isabel (contactos de casos confirmados).

• 2 de Zavalla (contactos con casos confirmados).

• 1 de Arteaga (contacto de casos confirmado).

• 1 de Casilda (en investigación).

• 1 de San José de la Esquina (contacto de caso confirmado).

• 1 de Avellaneda (en investigación, informado en otra jurisdicción).

De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha aumenta a 802 en la Provincia. De los 784 casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe un total de 128 (16%) casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (1%) casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 514 (66%) casos tuvieron contacto con casos confirmados, 43 (5%) casos tuvieron viaje a provincias con circulación, 4 (1%) casos son por transmisión comunitaria y 87 (11%) casos se encuentran en investigación, indicó Martorano.

En Santa Fe fallecieron hasta la fecha 11 personas a causa del coronavirus, en tanto que actualmente dos pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, uno de ellos con asistencia respiratoria mecánica, y otros 32 permanecen hospitalizados en sala general.

Como dato positivo, hay un total de 478 pacientes recuperados. Por último, se informó que en la provincia se registraron 18.438 notificaciones de las cuales 17.120 fueron descartadas. Pero a diferencia de lo que venía ocurriendo, esta vez no se dieron detalles sobre los "casos sospechosos" en referencia a las muestras que se encuentran en la instancia de análisis sin tener un resultado aún.



ANUNCIOS

El gobernador Perotti junto a la ministra Martorano, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunciaron nuevas disposiciones y medidas en torno a la pandemia Covid-19, luego de registrarse en los últimos días un ascenso en la curva de contagios. La suspensión de encuentros familiares y afectivos por 14 días en el departamento Rosario fue la primera medida anunciada ante esa aceleración de contagios. Además, se dispuso que las personas sin residencia en la provincia no va a poder ingresar a territorio santafesino sin tener un hisopado con resultado negativo.

El gobernador indicó, además, que se va a intensificar el “accionar entre la policía, los municipios y el Ministerio Público de la Acusación, para aplicar multas a las personas que no utilicen barbijo en los lugares que corresponda, y para quienes no cumplan los protocolos laborales con los cuales se los autorizó a volver a la actividad”.

“Queremos que quede muy claro”, sentenció, y especificó que se trata de multas que van de los 4.000 a los 12.000 pesos. “No queremos ir para atrás; hay avances importantes que hemos hecho entre todos, con números importarte que tenemos que cuidar”, señaló.

“Por 14 días vamos a suspender los encuentros familiares y afectivos en el departamento Rosario”, dijo, y añadió como medida que “ninguna persona va a poder ingresar si no es residente en la provincia, sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede tener una anterioridad a 72 horas”.

“Seguiremos poniendo el mayor esfuerzo en el cuidado de todos y cada uno de los santafesinos y santafesinas, coordinando nuestras acciones; más testeos nos van a generar más casos, pero el esfuerzo lo hacemos tratando de superar este período, que es el más duro, el más difícil, y del que siempre les hablábamos. Falta menos, pero necesitamos tener el mayor esfuerzo y cuidado por el bien de cada uno y de toda la provincia”, concluyó.

Por su parte, Martorano informó que el departamento Rosario cuenta con “circulación comunitaria” del virus. “Es algo que se estaba esperando en el contexto de la pandemia”, contextualizó.

A su turno, Javkin dijo que se trata del “día más difícil; a partir de acá nada se puede hacer sin protocolo, como es el barbijo bien usado, la distancia, y las personas mayores o con morbilidades cuidarse, y no salir si no es necesario”.