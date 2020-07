El 7 de noviembre se pondrá en marcha el Championship Deportes 23 de julio de 2020 Redacción Por RUGBY

FOTO ARCHIVO FECHAS PARA AGENDAR./ Mayco Vivas aguarda en Rafaela el momento para poder concentrar con Los Pumas.

El Rugby Championship, certamen anual organizado por la Sanzaar con las cuatro selecciones más importantes del Hemisferio Sur, se jugaría desde el 7 de noviembre próximo en la sede única de Nueva Zelanda, según anunció ayer el Comité Ejecutivo de World Rugby tras confeccionar un calendario internacional "tentativo".

El certamen disputado por Los Pumas, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia debía realizarse entre agosto y octubre, pero la pandemia de coronavirus obligó a posponer la cita, que ahora finalizaría el 12 de diciembre. Además, el jueves 30 de julio el nuevo calendario será presentado en una reunión virtual, donde también se determinarán los pormenores para la realización del torneo.

El Rugby Championship se llevará a cabo en la sede única de Nueva Zelanda, por lo que la Unión Argentina (UAR) busca alternativas para que Los Pumas puedan tener una preparación acorde, en medio de la interrupción de las actividades en el país por la pandemia. Por otra parte, la Sanzaar se encargará de pagar todos los gastos de las concentraciones de los cuatro seleccionados.

Recordemos que el entrenador argentino Mario Ledesma dio a conocer hace más de un mes una lista con 59 jugadores, incluido el rafaelino Mayco Vivas, pero de manera presencial aún no fue posible iniciar los trabajos en conjunto.



SUDAFRICA

El seleccionado de rugby de Sudáfrica, los Springboks, vigente campeón del mundo, no jugará partidos como local en 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, según lo anunció Jurie Roux, director general de la Unión Sudafricana (SARU). Los partidos internacionales de julio contra Escocia y Georgia ya fueron cancelados y los del Rugby Championship ante Argentina, Australia y Nueva Zelanda, programados para agosto y septiembre, no se realizarán.



EN EUROPA

Por el lado de la competencia europea World Rugby informó que, “en el norte, la ventana acomodará los partidos aplazados del Seis Naciones de hombres y mujeres a fines de octubre, un fin de semana de descanso el 7 de noviembre y un programa de partidos internacionales que involucrarán el Seis Naciones y los equipos invitados organizados en Europa del 14 de noviembre al 5 de diciembre”.