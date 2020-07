Entrenaba en Tucumán y regresa por un positivo Deportes 23 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El palista argentino Agustín Vernice, quien hace una semana dio positivo por coronavirus tras arribar a Tucumán para retomar los entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos, informó ayer que decidió regresar a Buenos Aires, aunque avisó que volverá a aquella provincia "en enero o febrero".

Vernice llegó a Tucumán tras dar resultado negativo en una primera muestra, aunque luego le informaron desde Buenos Aires que el segundo test había dado positivo. "Me voy, pero pienso volver. En enero y febrero estaré de nuevo en Tucumán. Tafí del Valle es mi sitio de entrenamiento en altura, eso siempre me dio resultado", manifestó el doble medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en canotaje en 500 metros, quien ya obtuvo su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio que se desarrollarían entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021.

En declaraciones radiales, agregó: "Decidimos que vuelva a entrenarme en el Tigre. La logística se fue para atrás, por cuestiones técnicas, y no hay mucho tiempo que perder". Además, explicó: "En su momento, por protocolo, me hice los tests y el segundo dio positivo. Yo sólo sé que no hice contacto con nadie, ni en Buenos Aires ni en Tucumán. Lo que siempre quise es darle seguridad a los tucumanos, nunca puse en riesgo a nadie. Felizmente esto ya pasó, los protocolos se aplicaron bien".

El oriundo de Olavarría, de 22 años, iba a retomar su preparación para la máxima cita del deporte gracias a la autorización por parte del Gobierno nacional para la vuelta a los entrenamientos de los deportistas clasificados para Tokio. Hasta el momento, Argentina cuenta con 143 atletas clasificados a los Juegos Olímpicos y más de treinta que todavía pueden lograr su boleto en las respectivas clasificaciones que fueron suspendidas o reprogramadas debido al coronavirus.