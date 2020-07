En Japón cada vez más preocupados Deportes 23 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO YOSHIRO MORI

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Yoshiro Mori, aseguró que el certamen que fue reprogramado para julio de 2021, no podría celebrarse si "continúa" la situación actual en cuanto a la pandemia de coronavirus. Durante una entrevista que le concedió a la televisión japonesa y al ser consultado acerca de si es posible celebrar los Juegos si la situación acerca del coronavirus sigue igual, Mori respondió: "Si la situación actual continúa, no podríamos".

Además el mandatario afirmó que tenía esperanzas de que la situación mejorara y sugirió que la clave era una vacuna, pero los investigadores indicaron que la misma podría estar a seis o nueve meses vista. "El hecho de que las Olimpiadas puedan realizarse o no se trata de si la humanidad puede vencer al coronavirus", manifestó Mori, tras lo cual señaló: "Específicamente, desarrollar una vacuna o un fármaco es el primer punto".

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos dijo además: "Sería demasiado para nosotros responder cada una de estas preguntas hipotéticas. No creo que esta situación dure un año más". Los Juegos Olímpicos de Tokio que debían haber comenzado este miércoles, fueron programados por la pandemia para el próximo año para llevarse a cabo desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto de 2021.

En tanto, una pequeña ceremonia de 15 minutos sin público está programada para este jueves en el nuevo estadio nacional para marcar la fecha y, si bien el Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores japoneses expresaron su confianza en que los Juegos se llevarán a cabo, ofrecieron pocos detalles sobre cómo pueden celebrarse en medio de la pandemia.

El COI adelantó que una de las medidas preventivas será simplificar los Juegos para ayudar a reducir los altos costos, pero no aclaró si habrá espectadores en las competencias, que incluirán a 11.000 atletas olímpicos y 4.400 paralímpicos distribuidos en 42 sedes. Según se informó, Tokio tuvo un número creciente de casos diarios en las últimas semanas, que alcanzaron un máximo de casi 300 la semana pasada, pero las cifras son relativamente modestas para un área metropolitana de 14 millones de habitantes.