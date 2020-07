El autódromo de Termas cerrado por el Gobierno Deportes 23 de julio de 2020 Redacción Por El gobernador Zamora manifestó que "será hasta que llegue la vacuna", lo cual pone muy en duda la carrera de MotoGP.

Héctor Fariña -director del autódromo de Termas de Río Hondo- anunció que el autódromo permanecerá cerrado hasta tanto no llegue al país la vacuna contra el COVID-19. “Acordamos con el gobernador (Gerardo Zamora) que por ahora estará cerrado”, confirmó.

El circuito santiagueño tenía previsto recibir al Turismo Carretera el 17 de mayo. Fecha que obviamente fue suspendida por la cuarentena obligatoria que impuso el gobierno nacional en marzo ante el avance de la pandemia. A su vez, el circuito internacional, tiene asignada una fecha del MotoGP reprogramada para el mes de noviembre.

Fariña explicó que “sin espectadores no es rentable para nosotros. La llegada del público es la que genera un movimiento económico que resulta muy favorable para la región”. Hoy en día no se conoce una fecha cierta acerca de cuándo estará lista la vacuna, por lo que no se sabe si el circuito tendrá actividad en lo que resta del 2020.

El dirigente le confirmó a SoloTC que “el TC está descartado para esta temporada. En cuanto a la carrera de MotoGP todavía no lo sabemos, pero depende de una decisión del gobierno”. Santiago del Estero es una de las provincias con menos casos de Coronavirus en el país.

El ministerio de salud provincial confirmó un total de 37 casos positivos, de los cuales 27 ya se recuperaron y 10 aún continúan cursando la enfermedad.