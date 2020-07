APROTAME fomenta la capacitación constante SUPLEMENTO ESPECIAL 23 de julio de 2020 Redacción Por Como cada 23 de julio se celebra el Día Nacional del Tallerista en todo el país y desde la Asociación de Propietarios de Talleres Mecánicos y Afines de Rafaela reconocen el difícil momento pero apuestan a que con trabajo y capacitación se logrará salir adelante.

El 23 de julio como cada año se festeja el Día Nacional del Tallerista en todo el país, debido a que en 1971, en la ciudad turística de Cosquín se llevó a cabo el primer Congreso de en ese entonces flamante Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), que surgió a la par que se consolidaba la industria automotriz argentina y se producían cada vez más vehículos que elevaba el parque automotor.

En este año tan particular por la pandemia de Covid-19 que ha modificado sustancialmente las agendas en todos los sectores, desde la Asociación de Propietarios de Talleres Mecánicos y Afines (APROTAME), su presidente Osvaldo Cardoso señaló que “lamentablemente por esta situación atípica no vamos a tener festejos, lo vamos a transitar pacíficamente como venimos haciendo en estos últimos meses. El fuerte de todo esto es la capacitación, trabajamos a nivel nacional codo a codo con FAATRA que es nuestra entidad madre a la cual también pertenezco y APROTAME, en donde nos corresponden cuatro departamentos”.

“Tenemos muchos mecánicos, tallerista en general, porque nosotros trabajamos con todos los talleristas. Toda persona que trabaja en un automóvil en la distintas tareas que se deben hacer, pertenecen a nuestra Asociación; es decir todos desde el lavadero, el gomero, el mecánico, todos”, explicó Cardoso.

El presidente de APROTAME indicó que en la actualidad hoy tienen 130 asociados, ya que han habido algunas bajas en medio de las dificultades económicas del último tiempo.

“Hemos tenido algunas bajas con este momento crítico por el que se está pasando por la pandemia, esperemos que la podamos pasar de la mejor manera y que sigamos como ahora, sin plata pero sin contagios. Este es hoy el papel más importante que debemos cumplir, pero lamentablemente no quiero ser agorero ni nada por el estilo, pero creo que el 2020 lo tenemos perdido porque esto no ha terminado ni mucho menos, y debemos enfocarnos en superarlo y empezar ya a pensar en el año que viene que va a ser muy intenso”.



“Las capacitaciones son la base de todo”

Osvaldo Cardoso hizo hincapié en la importancia que tiene para todos los que integran APROTAME y la Federación Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines, la capacitación como herramienta de trabajo y superación.

Acerca de la incorporación de la virtualidad en medio de la pandemia, el dirigente señaló que “el uso de las plataformas se dio mucho más a través de nuestra Federación, ya que desde la Asociación estamos instalando el sistema porque no encontró con algunas limitantes por la falta de dinero, pero estamos trabajando para esto. En definitiva nos pasó lo que le pasó a todos, se modificaron las prioridades”.

Cardoso también contó que la capacitación es integral y abarca todo lo que tenga que ver con el automóvil, donde hay diversas capacitaciones que están en el Sistema Nacional de Información Técnica, donde en forma virtual, online, se puede ingresar y hacer diversas consultas técnicas.

“Tenemos cursos también gratuitos para socios y aportantes; para particulares también les damos cursos que tienen un costo mínimo. Estamos para ayudar a todos los talleristas de todo el país a través de FAATRA y acá en nuestra zona, porque la tecnología no para”, manifestó el presidente de APROTAME. Y agregó: “la tecnología nos está superando y los cursos sirven -aunque con todo esto no sean muchos-, para no desactualizarnos. Lamentablemente tenemos que hablar de economía, donde el país está viviendo un momento crítico y no vamos a poder tanto avanzar con los autos eléctricos, pero lo cierto es que están en el mundo y es algo que se viene”.