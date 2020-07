Julio 2020: panorama internacional lechero SUPLEMENTO RURAL 23 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Un recorrido por las potencias lecheras mundiales indica que la Comunidad Europea prevé más producción de leche en 2020, que en Australia por el Covid-19 aumentan las ventas de lácteos, que en los mercados de futuro de Nueva Zelandia, la leche en polvo sigue recuperando precios y que en España, crece la producción y bajan los precios al productor.

La producción de leche en la Unión Europea de enero a abril de 2020 aumentó en un 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior. Han contribuido a este incremento las lluvias de la primavera que mejoraron la productividad del pasto en algunos países de la UE, como en España, Italia y Dinamarca, así como los menores precios de los piensos que ha permitido una mayor utilización. Además, hay que tener en cuenta que este año febrero tiene un día más, indicó un reporte publicado en el portal Agrodigital.

Los mayores crecimientos en la producción se han registrado en Italia (17%), Alemania (14%) y Holanda (13%).

De cara a todo 2020, la Comisión Europea ha revisado al alza su previsiones de entregas de leche, apuntando un aumento de un 0,7% hasta cerca de 144 millones de toneladas, de acuerdo con su último avance de previsiones a corto plazo. En la primavera pasada, la Comisión Europea estimaba solo un crecimiento de un 0,4% para 2020, indicó el informe de acuerdo a lo publicado por TodoAgro.



LO ESPERADO

Se espera un buen crecimiento del rendimiento (+ 1.3%) gracias a los pastos de buena calidad y a un mayor uso de alimentos compuestos, lo que podría compensar la disminución del rebaño lechero (-0.6%). Se prevé que esta situación se mantenga en la mayoría de las regiones del Sur y Oeste de Europa, mientras que el estrés hídrico y las altas temperaturas podrían limitar el crecimiento de los pastos en otras zonas.

En comparación con 2019, se espera un aumento de la producción de leche en el segundo trimestre mientras que se reduzca en el tercer y cuarto trimestre (ambos -0.2%).

Es probable que el sacrificio de vacas se acelere en los próximos meses como reacción a la recuperación de los precios de la carne impulsada por la reanudación de la restauración.

Por países, se espera que los mayores crecimientos en la producción de leche se registren en Alemania, seguido de cerca por Italia, España y Holanda. La producción también aumentará en Irlanda, Dinamarca y Polonia. Por el contrario, se mantendrá estable en Francia, indicó la información publicada por Agrodigital.com.

* España: Crece la producción y bajan los precios

Tras el pico de subida registrado en las entregas de leche en España en febrero (7,8%), los meses siguientes, las entregas han seguido subiendo pero de manera más moderada. Las entregas en mayo se han incrementado en un 1,7% con respecto a mayo de 2019. En los últimos 12 meses, las entregas han crecido continuamente, si bien el crecimiento de mayo es uno de los más bajos registrados.

En mayo, las entregas de leche alcanzaron la cifra de 652.550,9 t, de acuerdo con los últimos datos del Fega. Como puede verse en el gráfico adjunto, las entregas han alcanzado una cifra récord para dicho mes, y son bastante más altas que las de las campañas precedentes.

Las entregas acumuladas en los cinco primeros meses del año son un 3,8% más altas que en el mismo período del año anterior, llegando a 3.180,3 millones de kg.En mayo, han entregado leche 12.566 ganaderos, por tanto, 193 menos que a principio de año.

En cuanto a precios, la leche en mayo se pagó a 32,9 céntimos de euro por litro/l, que es el 0,3 céntimos más bajo que en abril y 0,4 céntimos/l más alto que hace un año. Hay grandes diferencias entre los precios percibidos entre las CCAA, que oscilan en la España peninsular entre los 34,8 céntimos/l en Asturias, 34,4 céntimos/l en País Vasco, 34,1 céntimos/l en Castilla-La Mancha y 33,9 céntimos/l en Andalucía frente a los 32,8 céntimos/l en Castilla y León, 32,4 céntimos/l en Cantabria y 32,1 céntimos/l en Galicia.

* Australia: Covid-19 aumenta las ventas de lácteos

La pandemia mundial de Covid-19 ha aumentado las ventas nacionales de productos lácteos de Australia a través de canales minoristas, lo que, según Dairy Australia, es alentador, ya que indica una fuerte demanda subyacente de productos lácteos.

Según Dairy Australia, si bien el brote de Covid-19 es un evento a corto plazo, se espera que los efectos económicos duren en los próximos años, con un alto nivel de incertidumbre sobre cómo se manifestarán.

En Australia, el sector minorista generalmente representa una mayor proporción del consumo nacional de lácteos, en comparación con otros canales. La mayor categoría minorista de leche líquida, de la cual el 65% se vende en el canal, ha influido en el aumento temporal general de las ventas en la categoría de lácteos durante el período pico de pandemia.

A pesar de que el pánico inicial ha comenzado a calmarse, las ventas minoristas de productos lácteos posteriores al pico del pánico se mantuvieron elevadas. Según Nielsen, en las 12 semanas al 19 de abril, las ventas de volumen de leche fresca aumentaron un 3,8%, mientras que las ventas de leche de larga duración aumentaron un 25,5%. Las ventas de volumen de manteca también han crecido fuertemente, hasta un 31,8%.

Por otro lado, las ventas de alternativas lácteas también aumentaron durante el mismo período, un 15,8% más. En comparación con la leche de larga duración, la razón principal del aumento no fue un crecimiento significativo en el número de hogares que compran los productos, sino un aumento en el gasto de los hogares que ya compran bebidas alternativas.

Las ventas minoristas de queso y yogur han crecido debido a la actividad de abastecimiento de los consumidores. Sin embargo, desde el estallido de Covid-19, la demanda de algunos de estos productos ha disminuido, mientras que las ventas de envases más grandes y productos de queso más baratos han crecido.

Por el lado del servicio de alimentos, las ventas a través de restaurantes y cafeterías, y el comercio de rutas han disminuido sustancialmente. Si bien las compañías de procesamiento más grandes han podido redirigir algunos productos al comercio minorista, muchas compañías más pequeñas tienen menos flexibilidad para hacerlo. Esto ha creado desafíos importantes y ha visto disminuir las ventas de algunas empresas.

Dairy Australia sugiere que el aumento inicial en las ventas de lácteos es alentador, pero a medida que la pandemia continúa, los cambios a largo plazo en los patrones de compra de los consumidores se harán más evidentes.

Agregó "los consumidores ya están preocupados por las finanzas personales, y es probable que el poder adquisitivo promedio de los australianos se vea afectado a mediano plazo. Si bien estas presiones podrían continuar respaldando las ventas a través de los canales minoristas, es probable que las ventas de los sectores que no son de comestibles sigan siendo moderadas".

En tanto, la leche en polvo entera en particular y casi en contraposición con muchos análisis especializados a nivel mundial, continúa un sistemático crecimiento, llegando en el futuro de julio 2020 a un valor de US$ 3.240/ton., cuando el 23/03/20 (al inicio de la pandemia) tocó un piso de precio futuro de US$ 2.525/ton. lo que implica una mejora del 28,3%, superando incluso la cotización máxima del GDT en 2020 previo a la pandemia que fue de US$ 3.233/ton. (21/01/20).

Cabe mencionar que un valor de US$ 3.200/ton. para LPE (promedio de los futuros de los próximos 4 meses), si se puede materializar para las exportaciones de Argentina, arrojaría un Poder de Compra en base al Simulador OCLA de US$ 0,272/litro = $ 19,39/litro (valor actual).

* Nueva Zelandia: Sigue recuperación de la leche en polvo en el mercados de futuro

Se recomponen los precios de la leche en polvo en los precios a futuro, que ha informado el mercado de derivados lácteos de NZX.

El mercado de derivados lácteos de NZX proporciona a la industria láctea una visión a futuro de los precios de los lácteos y un instrumento para administrar el riesgo de precios de manera simple y eficiente. Este mercado proporciona herramientas que los participantes pueden usar para mitigar los riesgos asociados con los movimientos en el precio de los productos lácteos.

NZX ofrece contratos de futuros y opciones para todos los niveles de participantes del mercado, desde granjeros de Nueva Zelanda hasta el comprador internacional de productos lácteos.

El precio que cobran los productores de lácteos de Nueva Zelanda por la leche que suministran a los procesadores de lácteos está directamente relacionado con los mercados lácteos internacionales, indicó el reporte que fue traducido por el Observatorio de la cadena Láctea Argentina e incluido en sus informes periódicos en el portal www.ocla.org.ar

Los futuros y opciones de lácteos de NZX están diseñados para gestionar el riesgo. El objetivo no es obtener ganancias ni evitar pérdidas en ninguno de los mercados, sino fijar el precio con anticipación. Los futuros NZX se cotizan en bolsa y se liquidan en efectivo a precios GDT, por lo tanto, no hay entrega del producto del vendedor al comprador, solo existe el intercambio de efectivo, que es la diferencia entre el precio al que se ingresó la operación y el precio de liquidación final.