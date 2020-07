“Podríamos festejar la vida y la ausencia del virus respetando más la cuarentena” Locales 23 de julio de 2020 Redacción Por Luego de las repercusiones por los excesos que se produjeron en la celebración del Día del Amigo en la ciudad, con una evidente falta de responsabilidad social por parte de un sector de la comunidad, el coordinador de Epidemiología de la Región 2, Dr. Roberto Vitaloni analiza lo ocurrido desde una mirada sanitaria, que es en definitiva la que importa.

FOTO ARCHIVO VITALONI. Volvió a pedir responsabilidad a los rafaelinos.

Quizás por hacer más de 90 días que en Rafaela no se registran casos positivos de Covid- 19, la población entró en una fase de relajación y olvidó que la pandemia lejos de finalizar está atravesando tal vez el pico del que tantas veces se habló.

Después de todas las repercusiones que se suscitaron por el incumplimiento a todas las reglas de prevención en algunos locales gastronómicos, la noche del festejo del Día del Amigo, el coordinador de epidemiología de la Región de Salud, el Dr. Roberto Vitaloni reflexionó y dijo: “el que más trascendió quizás fue el más popular, pero hubo muchas reuniones similares y no se clausuraron o no nos enteramos o nos fuimos enterando después; lamentablemente estamos haciendo de esto algo que ya se nos fue de las manos, creo que todos nos podemos equivocar”.

“Fue un error grave tanto por parte de quienes organizaron como de quienes participaron. La naturaleza humana es difícil de entender, a lo mejor lo que se inició como un festejo inocente, terminó en algo que epidemiológicamente puede ser muy complicado. Por suerte Rafaela goza de 90 días de no tener casos, lo que hace que uno pueda quedarse un poco más tranquilo, pero los sujetos que participaron de esta reunión aparte de no haber cumplido las normas legales establecidas, van a tener que ser controlados y autocontrolarse en el próximo tiempo, para descartar la aparición de los síntomas, que esperemos que no aparezca ninguno”.

Vitaloni precisó que respecto al monitoreo de las personas involucradas en este festejo,”la Municipalidad está trabajando, intervino también Fiscalía y el subsecretario de Salud”.

“Lo que hoy hacemos es un llamado a la reflexión, estamos un poco más calmos, ayer estábamos tristes, enojados porque era una situación que era totalmente evitable, quizás el festejo se excedió porque así somos los seres humanos y todos nos equivocamos; pero no era un momento para hacer un festejo como tal. Podríamos festejar la vida y la no presencia del virus respetando más la cuarentena, porque el sacrificio es de todos, no es de uno o de los médicos, es de toda la sociedad en su conjunto, y si yo no te cuido, vos no me cuidas”, subrayó Vitaloni.



TESTEOS DIARIOS Y LA POSIBILIDAD DE UN LABORATORIO



El coordinador de epidemiología, Dr. Roberto Vitaloni, se refirió a los testeos que diariamente se realizan en la ciudad y al anuncio por parte de la Ministra de Salud, Sonia Martorano, sobre un importante proyecto, para la instalación en el Hospital Escuela "Eva Perón" de Granadero Baigorria de un laboratorio regional de detección digital, masiva y ultrasensible de virus mediante la técnica de PCR pero digital, denominada Droplet Digital PCR (DDPCR), donde la nueva instalación formará parte de una red de laboratorios en Reconquista y Rafaela, que se sumarán a los ya existentes en Rosario (Cemar) y Santa Fe (Laboratorio Central).

Al respecto el profesional señaló que “lo que sabemos es que está encaminada la posibilidad de ampliar los recursos para poder realizar los test de PCR para Covid, pero quiero dejar en claro que actualmente se está trabajando muy bien, que nosotros tenemos celeridad en la respuesta desde Santa Fe, donde esa parte ya se pudo afinar y se está trabajando muy bien en el día a día. La Ministra en su función de prevenir lo que puede llegar a pasar en el aumento de la curva, pensando en un agosto como todos imaginamos, que puede ser complicado, la idea es que Rafaela integre una red de laboratorios apoyada por el gobernador, que pueda tener mayor autonomía en este tipo de diagnóstico”.

El Dr. Vitaloni así mismo resaltó la importancia de este tipo de acciones más allá de la pandemia. “Es importante destacar la posibilidad del Hospital Jaime Ferré de crecer, porque esto va a quedar post pandemia y no va a ser solo para Covid, se van a poder hacer otros tipos de análisis”, afirmó.