¿Con un pie afuera de Atlético? Deportes 23 de julio de 2020 Redacción Por El futuro de Enzo Copetti pareciera estar lejos de Alberdi. Son varios los clubes que lo han sondeado y si bien aún tiene un año de contrato con la "Crema", buscaría un nuevo destino. ¿Mar del Plata? ¿La Paternal? ¿Santa Fe?

FOTO ARCHIVO ENZO COPETTI. / Podría seguir su carrera en otro club, por estas horas, aparece en el radar de varios.

La pandemia de coronavirus ha puesto al mundo en ‘pausa’, generando una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Y por supuesto que el fútbol no es la excepción. Menos en nuestro país.

Si bien aún no es seguro cuándo se podrá volver, siquiera, a los entrenamientos, varios equipos empiezan a buscar sus posibles refuerzos.

La Primera Nacional aparece como un mercado ‘tentador’ para varios elencos que jugarán la Liga Profesional. Principalmente en aquellos que buscan ‘desprenderse’ de varios salarios y afrontar lo que venga con jugadores propios. Atlético de Rafaela es uno de esos. No tuvo renovaciones con ninguno de los 16 contratos que finalizaron, tiene 24 profesionales y varios podrían emigrar.

Enzo Copetti podría ser uno de ellos. El mediocampista ofensivo aparece en el radar de varios equipos y en los próximos días se podría definir su futuro, el cual estaría lejos de Alberdi.

Unión de Santa Fe fue uno de los primeros en mostrarse ‘interesado’ por el chaqueño de Sáenz Peña. En los últimos días se habrían sumado otros clubes, según reconocen desde el propio entorno del futbolista de 24 años. Incluso desde la capital provincial indican que Colón también consultó y el entrenador del ‘Sabalero’, Eduardo Domínguez, lo tiene en carpeta.

Otros dos elencos que apuntaron a Copetti son Argentinos Juniors y Aldosivi de Mar del Plata. Aún son sólo sondeos y ninguna negociación ha prosperado, incluso por Alberdi no llegó ningún ofrecimiento oficial.

Los 335 minutos jugados con Walter Otta en la temporada 2019/2020 de la PN, interrumpido por covid-19, parecen ser pocos para las pretensiones del jugador surgido en la cantera de la “Crema”, quien sólo fue titular en dos ocasiones, ingresó en ocho ocasiones y en tres fue al banco de relevos. En los otros 8 encuentros no estuvo en la convocatoria.