Miguel Acevedo vaticina que "cerrarán muchas empresas"

FOTO ARCHIVO ACEVEDO. Sostuvo que la crisis actual es más grave que la del 2001.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El dirigente Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), consideró que la crisis económica que sufre el país es más grave que la de 2001, y advirtió que, como consecuencia de esa situación "cerrarán muchas empresas".

"Muchas empresas cerrarán porque hace dos años que la actividad industrial viene bajando y estos últimos meses han sido de mucha dificultad. No hay empresas industriales con mucho resto. Y ahí habrá que ver cuáles son las que van a poder seguir trabajando", sostuvo el dirigente.

Acevedo alertó que en la industria "vivimos una situación grave, porque algunas empresas, para volver a funcionar, tienen que tener suministros, capital de trabajo. Y se hace difícil".

También admitió: "Claramente, el asalariado ha perdido poder de compra. Eso no se discute. Pero las empresas han perdido capacidad de facturación y ventas".

Además, comentó que si bien "hay una reactivación en el interior del país y eso está reflejado en los datos de mayo, mes en el que la actividad creció casi 9% con relación a abril, observamos caídas interanuales que no veíamos desde 2001/2002".

Según el último informe sobre actividad industrial que la UIA difundió esta semana, la producción manufacturera cayó 26,1% interanual en mayo.