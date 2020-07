El Inter empató y la Juventus puede ser campeón este jueves Deportes 23 de julio de 2020 Redacción Por El Neroazzurro igualó sin goles con Fiorentina y la "Juve" quedó a un paso del título. Si hoy le gana al Udinese será campeón por novena vez consecutiva.

Inter, con un rato en cancha del delantero argentino Lautaro Martínez, empató sin goles ante Fiorentina, con su compatriota Germán Pezzella, en la continuidad la 35ta fecha de la Serie A, liderada por Juventus, y que marcó ayer el descenso de Brescia.

El partido se jugó en el estadio Giuseppe Meazza, a puertas cerradas al público a raíz de la pandemia de coronavirus, donde Martínez ingresó al juego a los 22 minutos del segundo tiempo, en reemplazo del chileno Alexis Sánchez.

La Juve podrá asegurarse su noveno título consecutivo este jueves si se impone en su visita a Udinese, ya que no podrá ser alcanzado por los de Milán y tan sólo podría hacerlo Atalanta (74), pero a idéntica cantidad de puntos los de Turín tienen ventaja deportiva por los enfrentamientos entre sí.

Con este resultado, Inter se ubica en la tercera posición con 73 unidades, con la plaza asegurada para la próxima Champions League, mientras que Fiorentina acumula 42 puntos y se coloca en el undécimo segundo lugar de la tabla.



Los resultados de la fecha: Martes: Atalanta 1 - Bologna 0, Sassuolo 1 - Milan 2. Miércoles: Parma 2 - Napoli 1, Inter 0 - Fiorentina 0, Lecce 3 - Brescia 1, SPAL 1 - Roma 6, Sampdoria 1 - Genoa 2, Torino 1 - Verona 1. Hoy: 14:30hs Udinese vs Juventus, 16:45hs Lazio vs Cagliari.



Principales posiciones: Juventus 80 puntos; Atalanta 74; Inter 73; Lazio 69; Roma 61