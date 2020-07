Lechería: sin acuerdo entre el gremio y cámaras empresarias Nacionales 23 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Las cámaras empresarias de la industria lechera se reunieron ayer con el gremio del sector, ATILRA, para intentar acercar posiciones en el conflicto salarial, aunque no llegaron a un acuerdo y se llevará a cabo un nuevo encuentro la próxima semana.

La audiencia había sido postergada por el Ministerio de Trabajo y reprogramada para este miércoles.

Tras la reunión, el sindicato criticó que las cámaras "ignoraron lo que venían a discutir y no ofrecieron ni un peso al pedido que hizo ATILRA en su momento".

En ese sentido, el gremio sostuvo que ese accionar fue tomado como de "mala fe" y argumentó: "ATILRA quiere que los empresarios se sienten a la mesa paritaria para tratar un aumento de salario que en el 2020 es cero".

"Sólo se recibió el bono que impuso el Gobierno de $ 4.000 y en la audiencia, los empresarios insistieron en que el Gobierno los autorice a un aumento de precios en los productos lácteos".

El gremio aclaró que "no tomará ninguna medida al respecto", aunque anticipó que "seguirán la asambleas de base y las movilizaciones por la falta de respuestas a su pedido de aumento de salario".