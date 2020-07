Los tucumanos pidieron a AFA el dinero de la TV Deportes 23 de julio de 2020 Redacción Por El club "Ciruja" envió una nota solicitando la reserva de los ingresos por derechos audiovisuales correspondientes a los equipos de Primera División.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - San Martín de Tucumán le envió una carta a la Liga Profesional para que preserven el dinero que le corresponde a los clubes ascendidos a Primera División, para evitar que pierdan valor.

El escrito está dirigido al presidente de la entidad, Marcelo Tinelli, y en el mismo se solicita que "todas las cuotas y/o fondos destinados a ser repartidos entre los clubes componentes de la Liga Profesional a partir del 1 de Julio próximo pasado contemplen la reserva de dichos conceptos para ser liquidados y asignados a favor de los dos clubes que lograren el ascenso".

En ese sentido se pidió que se haga "resguardando su valor a través de depósito bancario en plazo fijo u otro método que permita su permanente actualización a partir del devenagamiento y hasta la percepción efectiva".

La carta lleva la firma del presidente del "ciruja", Roberto Sagra, y se agrega que "si bien las instituciones merecedoras de las plazas de ascenso a la Liga Profesional aún no forman parte de la misma, no es menos cierto que ese hecho responde a una resolución (Boletín AFA 5768) que anuló los descensos en ese mismo momento".

"Es por ello que no puede considerarse justo ni equitativo que todos aquellos que mantenían dicha condición se encuentren además beneficiados económicamente en relación a aquellos cuya condición fue sometida a resolución futura e incierta", se indicó.

Si bien la AFA dio por concluida la temporada de Primera División, no hizo lo mismo con las categorías de ascenso, y ahí surgió el conflicto con San Martín de Tucumán, que hasta que se paró la actividad por la pandemia de coronavirus, conseguía uno de los dos ascensos y por eso el club tucumano reclama el ascenso, junto a Atlanta.

Esta carta mientras continúan esperando una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre el conflicto entre AFA y San Martín de Tucumán por la definición de los ascensos a Primera División.