Fernández en un acto de las Fuerzas Armadas

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Tras más de un mes de reclusión para reducir el riesgo de contagiarse de coronavirus, el presidente Alberto Fernández volvió a encabezar ayer un acto fuera de la Quinta de Olivos y asistió al Edificio Libertador para el encuentro anual de camaradería con las Fuerzas Armadas.

Respetando el distanciamiento social y los protocolos, el jefe de Estado lideró la tradicional ceremonia -que este año no pudo ser una cena- y anunció un reconocimiento salarial a las Fuerzas, a las que agradeció su rol en medio de la pandemia.

Fue la primera vez que Fernández dejó la Quinta de Olivos luego de que el pasado 17 de junio la Unidad Médica Presidencial le recomendara no salir para evitar el riesgo de contagio.

En el Edificio Libertador, luego de homenajear a los caídos de Malvinas y los submarinistas muertos en el ARA San Juan, el Presidente hizo un repaso de las diversas tareas que se encomendaron a los miembros del Ejército durante la cuarentena.

Durante su discurso, destacó el despliegue de más de "60.000 hombres y mujeres en más de 8.500 tareas cumplidas al pie de la letra. Se ganaron el reconocimiento de todos y cada uno de los argentinos".

"Las cumplieron al pie de la letra y no saben cuánto ayudaron; esto que en la jerga militar se conoce como operaciones subsidiarias, fueron primordiales para que la Argentina siga trabajando y fundamentalmente para preservar la salud y la vida de los argentinos", planteó.

Al respecto, señaló: "Ustedes las llaman operaciones secundarias o subsidiarias, pero fueron operaciones primordiales para que la Argentina se ponga de pie y siga trabajando para que el desarrollo llegue lo antes posible. Hicieron mucho. Se unieron a movimientos sociales para distribuir comidas y alimentos, pusieron a sus mejores médicos".

"¡Gracias! No estuvieron ausentes cuando la Argentina los necesitó", aseguró el primer mandatario en el Encuentro de Camaradería con la cúpula de las tres fuerzas, que el mandatario encabezó.

El Presidente, además, dispuso que los suplementos no remunerativos que cobran los oficiales de las Fuerzas Armadas empiecen a formar parte del sueldo formal, una forma de "blanquear" el salario de los oficiales.