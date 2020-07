Bullrich Nacionales 23 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La titular del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que "el Gobierno tiene problemas intrínsecos" porque "el presidente (Alberto Fernández) no tiene poder" y subrayó que, en ese contexto "es importante la unidad" de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

La ex ministra de Seguridad se refirió a las diferencias internas en la oposición que se pusieron de manifiesto en las últimas semanas, pero aseguró: "Estamos trabajando con el PRO y en el seno del partido hay debates".

"Nos damos cuenta que nuestra unidad es importante ya que el Gobierno tiene problemas intrínsecos: el Presidente no tiene poder", disparó Bullrich.