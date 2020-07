Espionaje: la fiscal del caso tiene coronavirus Nacionales 23 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA CECILIA INCARDONA.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La fiscal Cecilia Incardona contrajo coronavirus tras haberle tomado declaración indagatoria a un ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que luego se confirmó que estaba contagiado, ante lo cual la Procuración General reforzó la dependencia para que no se frene la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal.

La integrante del Ministerio Público se habría contagiado por su contacto con el ex director de Contrainteligencia, Martín Coste, quien después de prestar declaración indagatoria presentó síntomas compatibles con Covid-19.

Incardona comenzó el fin de semana con fiebre, tos y dolor corporal, ante lo cual se realizó una prueba PCR que el pasado lunes arrojó resultado positivo.

"La fiscal evoluciona favorablemente al tratamiento médico y cumple con el aislamiento correspondiente", informó la Procuración General, que señaló que brindó "el máximo apoyo" a Incardona y "se sigue con atención el desarrollo de su cuadro médico".

Ante la situación, se activó el protocolo y se dispusieron las medidas de aislamiento y bioseguridad pertinentes tanto para los empleados judiciales como para las personas que tuvieron contacto con ella.

Asimismo, el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, "reforzó la dependencia a cargo de la fiscal Incardona mediante la asignación excepcional de dos auxiliares fiscales y dos fiscales federales, en función de las causas de mayor complejidad".

El objetivo de esa medida es "asegurar la tramitación de las investigaciones en las que interviene esa fiscalía, garantizar la efectiva actuación del Ministerio Público Fiscal y optimizar su representación", destacó el texto difundido.