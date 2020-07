Títulos recomendados (personal, humilde y diverso)

None

Para disfrutar:

El cisne que ladra

En una noche de luna,

en una noche de paz,

por la laguna

va y se desliza

como una s de tiza

un ladrón con antifaz.

Todo el mundo está en su cucha

roncando en tono menor,

y nadie escucha

ni desconfía

porque un pato policía

monta guardia alrededor.

En el agua hay un tesoro

que de día no se ve:

pepitas de oro,

rayos de plata,

tesoro de algún pirata

que lo abandonó y se fue.

Viene armado el delincuente

de un mapa y un colador.

Tranquilamente

por la laguna

roba toda la fortuna

con modales de señor.

Llega el pato policía

y diciendo “cuacuacua”

lo desafía

mas no lo atrapa,

que el cisne ladrón escapa

a toda velocidad.

Cuando aclare en la laguna

andá a verlo y lo verás:

de la fortuna

no quedan huellas

porque el cisne robó estrellas.

Nada menos, nada más.

María Elena Walsh

El hombrecito verde y su pájaro

El hombrecito verde de la casa verde del país verde tenía un pájaro.

Era un pájaro verde de verde vuelo. Vivía en una jaula verde y picoteaba verdes verdes semillas. El hombrecito verde cultivaba la tierra verde, tocaba verde música en su flauta y abría la puerta verde de la jaula para que su pájaro saliera cuando tuviera ganas.

El pájaro se iba a picotear semillas y volaba verde, verde, verdemente. Un día en medio de un verde vuelo, vio unos racimos que le hicieron esponjar las verdes plumas.

El pájaro picoteó verdemente los racimos y sintió una gran alegría color naranja. Y voló, y su vuelo fue de otro color. Y cantó, y su canto fue de otro color.

Cuando llegó a la casita verde, el hombrecito verde lo esperaba con verde sonrisa.

–¡Hola, pájaro! –le dijo.

Y lo miró revolotear sobre el sillón verde, la verde pava y el libro verde. Pero en cada vuelo verde y en cada trino, el pájaro dejaba manchitas amarillas, pequeños puntos blancos y violetas.

El hombrecito verde vio con asombro cómo el pájaro ponía colores en su sillón verde, en sus cortinas y en su cafetera.

–¡Oh, no! –dijo verdemente alarmado.

Y miró bien a su pájaro verde y lo encontró un poco lila y un poco verde mar.

–¡Oh, no! –dijo, y con verde apuro buscó pintura verde y pintó el pico, pintó las patas, pintó las plumas.

Pero cuando el pájaro cantó, no pudo pintar su canto.

Y cuando el pájaro voló, no pudo pintar su vuelo.

Todo era verdemente inútil.

Y el hombrecito verde dejó en el suelo el pincel verde y la verde pintura.

Se sentó en la alfombra verde sintiendo un burbujeo por todo el cuerpo. Una especie de cosquilla azul.

Y se puso a tocar la flauta verde mirando a lo lejos.

Y de la flauta salió una música verde azul rosa que hizo revolotear celestemente al pájaro.

Laura Devetach

Se equivocó la paloma

Se equivocó la paloma.

Se equivocaba.

Por ir al Norte, fue al Sur.

Creyó que el trigo era agua.

Se equivocaba.

Creyó que el mar era el cielo;

que la noche la mañana.

Se equivocaba.

Que las estrellas eran rocío;

que la calor, la nevada.

Se equivocaba.

Que tu falda era tu blusa;

que tu corazón su casa.

Se equivocaba.

(Ella se durmió en la orilla.

Tú, en la cumbre de una rama.)

Rafael Alberti

El mundo

“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.

A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba, la vida humana.

Y dijo que somos un mar de fueguitos.

- El mundo es eso -reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.”

Eduardo Galeano

Si tuviera que definir biblioteca y libro elegiría estas palabras, en la primera por lo que podemos hallar y en la segunda por la huella que deja:

“Saqueo las bibliotecas públicas y las encuentro llenas de tesoros hundidos”. Virginia Woolf

“El recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo”. Gustavo A. Bécquer

Literatura para adultos

Novelas:

* Almada, Selva: - Ladrilleros.

- El viento que arrasa.

* Baricco, Alessandro: - La esposa joven.

- Seda.

* Belli, Gioconda: -El intenso calor de la luna.

* Duras, Margarite: -El amante.

* Hiraide, Takashi: - El gato que venía del cielo.

* Jáuregui, Eduardo: - Conversaciones con mi gata.

* Kawakami, Hiromi: - El cielo es azul, la tierra blanca.

- Algo que brilla como el mar.

* Montero, Rosa:- La ridícula idea de no volver a verte.

* Mukarami, Haruki: - Al sur de la frontera, al oeste del sol.

* Solá, Juan: - La Chaco.

- Ñeri.

Cuentos:

* Ay, amor. Diez historias para enamorarte. (Autores varios).

* Baricco: Alessandro: -Tres veces al amanecer.

* Cortázar, Julio: - Final del juego

* Cuentos con gatos. (Autores varios).

* Galeano, Eduardo: -El libro de los abrazos.

* Solá, Juan:- Microalmas.

Poesía:

* Pizarnik, Alejandra: - Poesía completa.

*Girondo, Oliverio: - 20 poemas para ser leídos en el tranvía.

* Rubén Darío: - Prosas profanas y otros poemas.

Varios:

* Adamovsky, Ezequiel: Historia de la clase media argentina.

* Clason, George: El hombre más rico de Babilonia.

* Frankl, Viktor: El hombre en busca del sentido.

Literatura infantil y juvenil

* Basch, Adela: - Belgrano hace bandera.

- Abran cancha que aquí viene Don Quijote de La Mancha.

* Bodoc, Liliana: -Amigos por el viento.

- La mejor luna.

* Colección Novela Gráfica (Títulos varios de aventura y misterio). Editorial Latinbooks.

* Colección antihéroes y antiprincesas. Editorial Chirimbote.

* Cuentos de fútbol para chicos y chicas. Antología.

* De Santis, Pablo: Pesadilla para hackers.

* Falconi, María Inés: Caídos del mapa (saga).

* Frank, Ana: Diario.

* Huidobro, Norma: Los TNT (colección).

*Kafka, Franz: La metamorfosis.

* Moreno, Eloy: Invisible.

* Poe, Edgar Allan: Cuentos de terror contados para niños.

* Roldán, Gustavo: El monte era una fiesta.

El vuelo del sapo.

* Schujer, Silvia: -El árbol de los ruidos y las nueces.

*Twain, Mark: El diario de Adán y Eva.

Poesía:

* Dahl, Roald: Cuentos en versos para niños perversos.

* Poesía para chicos. Antología. Alfaguara.

* Poesía española para niños. Antología. Editorial Loqueleo.

* Schujer, Silvia: A la rumba luna.