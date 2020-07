Marc Márquez operado con éxito en Barcelona Deportes 22 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO TWITTER SATISFECHO./ El piloto español podría correr en Brno.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El piloto español Marc Márquez fue operado con éxito ayer en Barcelona tras sufrir una fractura de húmero en el hombro derecho y, como no tiene afectado el nervio radial, los pronósticos son positivos y podría estar nuevamente en las pistas en la carrera del MotoGP que se disputará el próximo 9 de agosto en Brno, en el Gran Premio de la República Checa.

Márquez fue intervenido en el Hospital Universitari Dexeus de la mencionada ciudad española por el doctor Xavier Mir luego de sufrir la mencionada lesión tras tener una durísima caída en el Gran Premio de España disputado en Jerez el fin de semana pasado. La buena noticia de la operación es que no se detectaron daños en el citado nervio radial, ya que, de haberse producido, habría alargado mucho el tiempo de recuperación del piloto.

Al corredor español se le colocó una placa para fijar el hueso y el objetivo ahora será protegerla para ir recuperando poco a poco la movilidad y, al tener el nervio correctamente, Márquez podrá empezar antes a trabajar para poder volver a competir. Si bien se estima que el tiempo de recuperación será de tres semanas aproximadamente, los médicos no quieren fijar una fecha concreta para el regreso de Márquez, quien no será de la partida este fin de semana en el Gran Premio de Andalucía que se llevará a cabo en el circuito de Jerez.

Sin embargo, la semana de descanso que seguirá después de la cita en Andalucía, le da esperanzas al piloto español de realizar una buena recuperación y llegar en buenas condiciones a Brno para disputar el Gran Premio de la República Checa previsto el fin de semana del 9 de agosto.

En caso de llegar bien a esta competencia, Márquez lo hará con dos ceros en su casillero y uno de los mayores retos desde que está en Moto GP: poder revertir la situación en un calendario tan comprimido.

“Marc tardará un tiempo en recuperarse, pero estamos contentos de cómo ha ido todo. El doctor Mir y su equipo se han ocupado de toda la situación desde la caída y han realizado la operación con éxito. Esto le da al equipo mucha motivación, sabiendo que ha salido bien, pero ahora tenemos que ser pacientes para ver cómo se recupera Marc y entender cuándo puede volver”, señaló Alberto Puig, team-manager del team nipón.