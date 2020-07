Entre gallos y medianoche Información General 22 de julio de 2020 Por Alicia Riberi Leer mas ...

Deseo manifestar una opinión muy personal acerca de lo que hay detrás de esta pandemia. Sé que el COVID 19 existe, que ha muerto gente y que hay quienes le temen, aunque no tiene un índice de mortalidad como fue el caso de la gripe A y otras causas. Considero muy positivo ser prudentes, cuidarnos de las aglomeraciones y tener en consideración, medidas que sirven para protegernos, no solo del COVID, sino de muchas enfermedades infecciosas. Ahora bien, no creo en el encierro, no creo en el desastre que se hizo con la economía, que se haya encerrado a las personas sanas y se les haya impedido trabajar. Este encierro ha aumentado las asignaciones a quienes no trabajan y a los que sí, se los ha dejado solos y me consta al hablar con amigos que han sido despedidos cuando no se debía despedir y quienes me cuentan que sin tener ingresos no han recibido ninguna ayuda. En este país no se aprobó la ley del aborto, por la gran protesta de la gente, por la salida masiva y ahora estamos todos encerrados y sacan el protocolo del aborto sin tener en cuenta la opinión popular, liberan presos, hacen lo quieren, a mí entender con la justicia, se mueven causas que le convienen al poder y no otras de las que se han mostrado pruebas fehacientes y se han detenido. Los miembros del congreso han apoyado los poderes extraordinarios para el jefe de gabinete del Presidente, Alberto Fernández, cuando el pueblo no está de acuerdo con poderes extraordinarios para nadie.

Qué nos está pasando como sociedad, hemos perdido los valores totalmente, nos hemos abrazado al temor, a la falta de fe, aceptamos todo sin discusión. Me permito reflexionar y decir:- un joven se ahogó e hicieron un escándalo, cuando peritos calificados ratificaron que solo se ahogó y con los jóvenes que hoy desaparecen que pasa, por ejemplo con el caso de Facundo y otros. Aclaro como tantas veces que no soy macrista, pero no me gusta que nos tomen de tontos.

Porqué en Buenos Aires las iglesias permanecen cerradas, por qué no permiten a la gente practicar su fe libremente, ya que la Fe nos devuelve la esperanza y mitiga nuestras penas y nos da fuerzas que ni sabíamos que teníamos. Como digo una cosa digo la otra…qué pasa en las iglesias de Rafaela? Pueden entrar hasta 30 personas en las misas y hay muchas iglesias en donde no se llega a esa cantidad. Tengo 64 años y estoy en grupo de riesgo pero necesito poder vivir mi Fe, porque Dios me da serenidad, paz, alegría y no temo a esta enfermedad más que a otras, porque sé que cuando ÉL decida que mi vida debe acabar, así será. Creo, que mientras el ser humano se sienta bien debe servir al Señor, ya que hay mucha gente que necesita atención y felicito a tantos que lo están haciendo, con coraje, con empuje…que Dios los bendiga.

El COVID 19 existe y debemos respetarlo, pero no temerle, solo le temo a Dios, ya que tiene poder sobre la tierra toda. Estoy decepcionada de la política y de los políticos, no solo de los que gobiernan, de todos. No están a la altura de las circunstancias, hoy es el momento de enfrentar con verdad, integridad, respeto y sin temor lo que se viene. Nadie tiene más poder que Dios y yo confío que nos va a ayudar como Nación, si somos capaces de enfrentar los terribles desafíos del presente con entereza, sin miedo y con total integridad. Yo recuerdo lo que ÉL nos dijo: estaré con Ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos…entonces que nos puede faltar?

Siento que entre gallos y medianoche, nos llevan por quebradas y atajos que no me gustan, pero sé que Dios conduce a su pueblo y me abrazo a Él, porque es camino, verdad y vida y porque es un Pastor que no abandona a sus ovejas.