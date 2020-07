Bagna Cauda: fiesta italiana con sabor humbertino Región 22 de julio de 2020 Redacción Por Tal como se diera a conocer oportunamente, la fiesta se hizo acreedora al premio Giovanni Nuvoletti por preservar y transmitir las tradiciones italianas. La ceremonia, realizada en Buenos Aires contó con la presencia de René Tomattis (presidente de la Fiesta) el Dr. Jorge Muñoz (representante del Ministerio de Bienes Culturales de Italia en Buenos Aires) y el titular comunal Mauro Gilabert.

FOTO M. MATUK// DISTINCIÓN// René Tomattis, Jorge Muñoz y Mauro Gilabert en el momento de recibir el premio.

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Con mucho entusiasmo, con alegría y por qué no, cansancio también, el pasado domingo 19, fue cumplida otra meta más, la realización de la edición número 30 de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda. En esta oportunidad ha sido de manera virtual debido a razones sanitarias que todos conocemos y que impiden una realización presencial.

Hubo una previa convocatoria donde se invitaba a degustar el domingo 19 de julio la “Bagna Cauda” en familia y luego compartirla en las redes sociales. El área de cocina de la organización durante el fin de semana estuvo trabajando en la elaboración de la tradicional salsa y las porciones (vendidas previamente) fueron entregadas personalmente. Así es que en la localidad fueron entregados unos doscientos kilos y el resto (varios kilos más) fue retirados por vecinos distantes que también compartieron la comida.

Lo bueno fue ver de inmediato la reacción del público almorzando y disfrutando en familia. Internet nos permite estar conectados al instante con cualquier parte del mundo y así fue que muchos se unieron en el deseo de una feliz fiesta. Sorprendente fue recibir el saludo de muchos que año tras año asisten a la fiesta, manifestando su placer y deseo de estar en próximas ediciones.

El presidente de la Asociación Fiesta de la Bagna Cauda, René Tomattis saludó a todos: “la verdad que me gustaría estar sobre el escenario y poder saludarlos a todos de manera personal, pero no se puede. Y como nuestra fiesta siempre se reinventa, hoy (por el domingo 19) estamos todos comiendo nuestra bagna cauda en casa, en familia y compartiendo cada instante en las redes. Es buen momento para que nos acordemos de otras ediciones, de los gratos momentos que se han vivido en 30 años. Los espero Dios mediante el año próximo para poder entre todos, comer la rica bagna cauda en Humberto I”. También se sumaron en los saludos el primer presidente de la Fiesta, Víctor Manías que en 1991 también era titular de la Comuna y recordó las primeras gestiones y realizaciones.

De igual modo el saludo de varias soberanas de ediciones pasadas; de comercios y empresas que durante tantos años nos acompañan.

El corolario de nuestra fiesta es que siempre se realiza en el domingo más cercano al 20 de julio, por eso, todos también se sumaron con los saludos anticipados por el “día del amigo”.