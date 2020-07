Ronda virtual del sector automotriz y autopartista Región 22 de julio de 2020 Redacción Por La participación es gratuita y se podrá intervenir en ronda de negocios.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En informe de prensa difundido ayer el Municipio local hace saber a los interesados que tendrá lugar una ronda virtual sector automotriz y autopartista. Desarrollo de Proveedores y Situación de Importaciones.

Se trata de una iniciativa de La Agencia Santa Fe Global en conjunto con la Secretaría de Industria del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe.

Se trata de la Primera Ronda de Negocios Virtual del Sector Automotriz y Autopartista Provincial.

Partes y Componentes (Mecanizados, Equipamientos, Plegados, Tornería, Etc.)

Insumos Generales (Materia Prima, Herramientas, Palets, Packaging, Etc.)

Servicios (Publicidad, Software, Etc.)

Las empresas participantes podrán acceder a encuentros de negocios, vinculándose con compradores y nuevas oportunidades comerciales de manera virtual.

Plataforma de las Rondas: www.ruedasdenegocios.com. Los participantes recibirán una capacitación en el uso de la misma.

Jueves 30 de julio a las 14:00 hs.

Inscripciones hasta el 24 de julio. Participación gratuita.

Link de inscripción: https://ruedasdenegocios.com/virtualautopartes/