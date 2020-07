Cumplen un doble operativo de control en el ingreso a la provincia de Santa Fe Locales 22 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INFORMACION PUBLICA AUTOPISTA. Seguridad Vial y la CNRT realizan controles en el peaje de General Lagos.

Personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se sumó esta semana a los controles que la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Policía de Santa Fe llevan adelante en el peaje ubicado a la altura de General Lagos, en la autopista Rosario-Buenos Aires.

Allí, referentes de ambos organismos y agentes de la fuerza de seguridad, realizan un doble operativo en el marco del programa Accesos Cuidados, donde se efectúa la toma de temperatura, se revisa la documentación respaldatoria para circular y se efectivizan test aleatorios de anosmia (pérdida de olfato).

Al respecto, el titular la APSV, Osvaldo Aymo agradeció el "compromiso que siempre ha tenido la CNRT con el gobierno de Santa Fe; juntos estamos exigiendo la documentación para garantizar que solo se venga a la provincia a hacer actividades exceptuadas en el DNU de Nación".

En paralelo, destacó la importancia y los buenos resultados de los controles realizados desde el inicio de la cuarentena: "Santa Fe, a pesar de estar rodeada de provincias donde el coronavirus tiene una fuerte presencia, se sigue manteniendo al margen de esta realidad, basado fundamentalmente en los controles que hemos ejercido".

Y graficó: "Devolvimos a sus lugares de origen 631 vehículos hasta el pasado domingo; esto habla a las claras que la política desarrollada por el gobernador Omar Perotti ha dado los resultados que estábamos esperando".



"ES RECIPROCA"

Por su parte, el subdirector de la CNRT, Diego Giuliano, contó que en el lugar se realizó "una tarea de colaboración recíproca de todos los organismos del Estado vinculados al tránsito y el transporte. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte está haciendo controles en todo el país y es sumamente importante hacerlo en esta puerta de la provincia, que cuida su cuarentena y realiza un gran esfuerzo en defensa de nuestra salud".

El funcionario señaló que "es necesario intensificar las fiscalizaciones ante la flexibilización del aislamiento en varios distritos; hoy, que existe una particular situación de apertura de la cuarentena, nos parecía muy importante estar en este lugar profundizando los controles, que no solo es solicitar documentación, sino también cuidarse y cuidar a los demás".

Y concluyó: "No nos podemos relajar; la batalla que hemos dado contra el Coronavirus ha dado resultado y hoy controlar es defender a las comunidades que han hecho un esfuerzo enorme".