Alberto Fernández pidió comprensión a acreedores

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Alberto Fernández pidió ayer a la tarde "comprensión" a los acreedores y después de la última oferta realizada por el país con relación al pago de la deuda, subrayó que la Argentina más no puede pagar.

Al exponer por videoconferencia ante el Consejo de las Américas, el mandatario argentino expresó que el país está llevando adelante "un esfuerzo enorme para tratar de encontrar una solución" al tema de la deuda externa.

"Y no tengan ninguna duda de que haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos, no podemos más que esto; no es un capricho, es sensatez y también no estafar a nuestros acreedores prometiéndoles cumplir algo que por ahí no podemos cumplir. Ésa es la comprensión que les pido", sostuvo el jefe de Estado.



Les pido que ayuden

Volvió a enviar un mensaje a los bonistas, a quienes les pidió que "ayuden a la Argentina a salir de esta postración".



No es un capricho

Ratificó que el Gobierno no puede "más que esto", al referirse a la oferta que realizó a los bonistas, y aclaró que "no es un capricho, es sensatez".