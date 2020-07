Aceptaron oferta argentina Nacionales 22 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El fondo Greylock Capital aceptó ayer la oferta de reestructuración de deuda de la Argentina y advirtió que algunos inversores "no están negociando de buena fe" con el país.

El CEO de ese fondo, Hans Humes, señaló que ya aceptó la oferta del ministro de Economía, Martín Guzmán, y que la entidad se retiró del Comité de Acreedores de la Argentina, que rechazó el lunes el ofrecimiento oficial.

Humes aseguró que los bonistas que firmaron el comunicado conjunto en rechazo a la oferta de la Argentina "no están negociando de buena fe".

"La declaración conjunta no refleja la visión de Greylock Capital sobre las negociaciones", aclaró Humes en declaraciones a la web de El Cronista Comercial.

"Tenemos algunas cuestiones acerca de la estructura del acuerdo pero creemos que algunos acreedores no están negociando con buena fe", afirmó Humes.

El Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) agrupa a los fondos Gramercy y Fintech, y tenía entre sus socios a Greylock Capital, que se acaba de desvincular.

Gramercy y Fintech adelantaban en un comunicado su acuerdo con el país, aún antes de que la oferta de Guzmán se inscribiera en la SEC de Estados Unidos, pero ahora anunciaron su rechazo y adhirieron a una nueva propuesta rechazada por el gobierno.

El ACC representa a otros fondos con tenencias menores, que no superan el 7%.

Ahora se sumó a los otros comités, incluido el liderado por BlackRock, con el objetivo de bloquear la oferta mejorada de Argentina.

Fuentes de las negociaciones señalaron que "a la Argentina no le conviene cambiar la oferta, porque hay fondos que juegan a correrle la cancha".

El Gobierno ratificó que la oferta presentada es la final, porque representa el máximo esfuerzo financiero que puede hacer el país.