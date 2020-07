La guerra entre Denise Dumas y Marcela Coronel Información General 22 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Todo comenzó el 10 de julio, cuando en “Hay que ver” debatían cómo debería seguir la cuarentena. Denise Dumas sostenía que se debía flexibilizar para paliar los problemas económicos que atraviesan muchos argentinos, mientras que Marcela Coronel se mostraba a favor del aislamiento obligatorio, haciendo hincapié en el posible colapso del sistema de salud. Hasta ahí, una discusión normal sobre dos puntos de vista completamente distintos. Sin embargo, llegó a niveles insospechados.

“Hay gente a la que no le importa contagiarse porque necesita trabajar. Estamos hablando sin saber de lo que hablamos”, empezó la conductora, que estaba al aire a través de una videollamada, y ante la reprobación de su compañera, disparó: “Marce, no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”. Por su parte, Coronel, notablemente incómoda, siguió exponiendo su pensamiento: “Cuando se enferme y colapse el sistema, ¿qué hacemos? Es una disyuntiva muy difícil. No hablo desde lo que no sé, hablo desde lo que me dice el sentido común y desde el sistema sanitario que no da para todo”.

El cruce fue tan tenso que cuando fueron al corte la periodista rompió en llanto y habló con la producción del programa sobre el mal momento que había pasado. No volvió a cruzarse con Denise, ya que no estaba en el estudio y decidió tomarse una semana en su casa para reflexionar sobre lo ocurrido. Y luego de unos días de total hermetismo, se supo que Marcela había decidido renunciar al programa en el que trabajó durante dos años en la pantalla de El Nueve.

Eso no fue todo, ya que dio una entrevista a La Nación en la que aseguró que por culpa de Dumas se quedó sin trabajo. “Me pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise”, empezó la periodista. Y remarcó: “Me dejó sin laburo. Porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora”. Asimismo, explicó que esperaba un llamado de disculpas de Denise que nunca llegó y eso fue lo que la empujó a abandonar el ciclo de espectáculos.

Pero lejos de quedarse callada, Dumas salió a responderle públicamente. “Jamás la humillé. Para nada. Creo que ella sintió que fue personal, pero lo digo en base a lo que ella fue contando, sintió que le toqué algo personal, pero estaba debatiendo sobre algo que nos pasa a todos”, se excusó la conductora en diálogo con Ciudad Magazine. Y agregó: “Yo no dejé a nadie sin laburo, ella decidió irse porque no se sintió cómoda y ni siquiera quiso hablarlo conmigo. ¿Cómo voy a dejar a alguien sin laburo?”.