Atlético participó de la charla sobre el protocolo del fútbol argentino Deportes 22 de julio de 2020 Redacción Por Silvio Fontanini representó a la "Crema". El infectólogo Pedo Cahn dialogó vía zoom con los dirigentes y tras una charla informativa, dio sugerencias para lo que viene. Aún no hay fechas de regreso a la actividad. “El panorama no es el mejor para el regreso de la actividad”, indicó el doctor.

La AFA había previsto llevar adelante una charla entre los diferentes representantes de los clubes de la próxima Liga Profesional y Primera Nacional con el infectólogo Pedro Cahn para informar sobre el protocolo que se utilizará cuando el Gobierno Nacional autorice el regreso a los entrenamientos.

Atlético de Rafaela estuvo representado por Silvio Fontanini, el presidente que sucederá a Eduardo Gays, una vez que se pueda desarrollar la Asamblea (postergada por la pandemia) que tiene como principal punto el cambio de autoridades.

Más allá de los representantes de cada club, también participó el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia. Se trataron las distintas alternativas para la vuelta a los entrenamientos de los equipos de fútbol en el país.

En el inicio de la charla, que se desarrolló vía Zoom, Claudio Tapia expresó: "No era una semana adecuada para poder reunirnos, por los motivos que todos saben. El pico de fallecidos fue muy grande ayer con 113 muertos. En medio de esta situación delicada, y de común acuerdo con el Ministro de Salud, Ginés González García, hemos decidido pasarla para la semana próxima. A pesar de que los clubes han estado cerrado para la actividad deportiva, tenemos el compromiso de que nuestras instituciones puedan seguir ayudando a la gente o al estado con un plato de comida o hasta dándole asistencia a la fuerzas públicas en sus estadios cubiertos”.

El doctor Cahn, quien se desempeña como asesor del Gobierno Nacional desde el inicio de la pandemia de coronavirus, aseguró que está bien el protocolo diseñado por la comisión médica de AFA. El mismo será implementado cuando se habilite el ejercicio de las prácticas en el país, aunque advirtió que “el panorama no es el mejor para el regreso de la actividad”.

Luego indicó: “No se sabe si estamos en el pico de contagio”, con lo cual agregó que no deberían “darse concentraciones” y cuando las prácticas se autoricen lo hagan en “burbujas de seis jugadores”, lo que significa que el mismo grupo trabajará todos los días juntos en un mismo horario.

También, advirtió que según las estimaciones del gobierno, las fronteras no van a estar abiertas para el 15 de septiembre, fecha elegida por Conmebol para el retorno de la Copa Libertadores. Los equipos argentinos estarían jugando el jueves 17, según el nuevo fixture y calendario publicado recientemente.

El doctor Cahn emitió una opinión y consideró que “no se debería viajar a Brasil” por ser focos de alto contagio de covid-19 en el continente. River (el 17/09 ante Sao Paulo), Defensa y Justicia (el 20/10 ante Santos) y Tigre (el 21/10 ante Palmeiras) deben jugar en el país carioca.

Tapia, en su cuenta de Twitter, tras el encuentro con los dirigentes indicó: “Interesantísima charla mantuvimos, más de 80 representantes entre miembros de Comité Ejecutivo, Presidentes, referentes de clubes de todas las categorías y médicos con el Dr. Pedro Cahn y Fundación Huésped, vimos pautas para reducir riesgos de contagio para la vuelta a los entrenamientos”.