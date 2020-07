Los Simpson: Enigma resuelto Sociales 22 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los Simpson supieron permanecer en el tiempo. Lograron mantener esa vigencia que los hace una de las series de más durabilidad en la televisión. A lo largo de su recorrido, hubo ciertos capítulos que marcaron un antes y un después. Otros, en cambios, quedaron en la memoria por misterios que quedaron sin resolver. Uno de esos fue emitido por primera vez el 18 de noviembre de 1993, se trata del capítulo 8 de la temporada 5.

Todo comienza cuando Bart, luego de haber tenido una noche de excesos de azúcar, se despierta con resaca. Su hermana Lisa entra a la habitación, lo destapa y le recuerda que tenía que ir a su cita de niños exploradores. La primera reacción del joven es deshacerse de la ropa de boy scout y darse de baja de la jornada al aire libre. Pero acto seguido, se da cuenta de que si va se puede liberar de un examen que tenía en la escuela.

Ya dentro de las actividades del campamento, Flanders propone una excursión por el río. Esta parte del capítulo está ambientada en Deliverance, una película estadounidense de 1972. Se trata de un filme en el que la supervivencia y el contacto con la naturaleza están presentes durante todo el guión. El trabajo estuvo nominado a tres Premios Oscar y cinco Globos de Oro, aunque no consiguió ningún galardón.

Ya dentro del episodio Flanders y Homero van en un bote con sus hijos hasta que en un momento el padre de Bart pierde el mapa y al encontrarse con una bifurcación, elige el camino incorrecto. Sin embargo, los del otro bote tampoco la pasaron del todo bien. Durante la travesía por un río casi sin luz por la sombra de las copiosas copas de los árboles, son observados por un hombre de las montañas. Aquí empieza el debate sobre quién ese misterioso hombre del cual solo aparece su silueta de espalda detrás de los árboles.

Hay algunos que dicen que se trata de Jason Voorhees. Los que defienden esta hipótesis aseguran que las cabañas que aparecen son las mismas que las que hay en el filme Viernes 13. Sin embargo, rápidamente se cae esta teoría porque el personaje que aparece en Los Simpson tiene gorra y claramente se observa que no tiene una máscara puesta.

La otra teoría, tal vez la que más se acerca, es que en realidad es el padre de uno de los niños exploradores llamado Waldo. En el capítulo se menciona que el hombre está en prisión y de hecho Ned decide buscarle un papá famoso para que no se sienta triste, ese padre es Ernest Bornine. Los que se paran en esta posición sostienen que el señor se escapó y que fue hasta el lugar no para hacer daño, sino para ver a su hijo de incógnita, para que no sienta vergüenza.

Ya en el sitio, ve que Waldo tiene un padre famoso, se pone celoso y termina atacando a Bornine. Lo curioso de esto es que ninguno de los personajes, salvo los más conocidos, aparecen en los capítulos subsiguientes. ¿Qué dicen los que se paran en este punto? Que en el ataque de ira los mató a todos.

La teoría que emerge desde estas líneas es menos rebuscada. La parte que está reconocida por los autores y que no admite discusión es la que transcurre en el río, que está basada en la película Deliverance. En el film, los protagonistas que van en las embarcaciones, son atacados desde los árboles por los hombres de las montañas. En definitiva, si se basaron íntegramente en eso, no es más que el traspaso de toda la secuencia a la serie animada.