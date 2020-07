Labruna aseguró que no renunció, lo echaron Deportes 22 de julio de 2020 Redacción Por NUEVA CHICAGO

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El entrenador Omar Labruna afirmó que siente "una inmensa tristeza" por no continuar más en Nueva Chicago, y aclaró que él no renunció sino que fue despedido por los dirigentes de la entidad de Mataderos.

"Para mi entera sorpresa, en el día de ayer 20 de julio de 2020, cuando pensé que me reuniría para consensuar con los dirigentes el proyecto de ascender, me comunicaron que no estaría más en mi cargo, sin ningún tipo de explicación", expresó el ahora ex DT del "Torito".

En una carta que publicó en las redes sociales, Labruna dijo sentir "una inmensa tristeza cuando un proyecto no se concreta y sobretodo en un club que llevo en mi corazón".

Labruna solo dirigió un partido al equipo de Mataderos en el torneo 2020, en reemplazo de Rodolfo De Paoli, pero en el 2015 había ascendido con el "Torito" a Primera División.

"Nuestra intención era volver a ascender a la Primera División del Fútbol Argentino", afirmó Labruna.

En ese sentido el entrenador comentó que fue convocado junto a su cuerpo técnico para dirigir a Chicago y agregó que aceptó "el hermoso desafío" por "el inmenso cariño" que le tiene a la entidad porteña.

"Agradezco a toda la gente de Nueva Chicago de la cual siempre recibí apoyo y cariño, a los jugadores, a los empleados del Club y a mi cuerpo técnico. Deseo lo mejor para esta querida institución.

Esto no es un adiós, sino un hasta luego", sentenció.