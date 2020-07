Martínez Quaranta y su sueño de jugar en Europa Deportes 22 de julio de 2020 Redacción Por RIVER

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El defensor de River Lucas Martínez Quarta exteriorizó ayer su deseo de "pegar el salto" a alguna liga europea al afirmar que "es el sueño de todo futbolista".

"El sueño de todo futbolista es jugar en Europa, en un grande, estar en la Selección. Estoy en una edad en la que estaría bien pegar el salto, pero con todo esto dependemos de muchas cosas", dijo Martínez Quarta en referencia a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, señaló: "Estoy tranquilo, para eso tengo un representante. A mí me queda entrenar y prepararme para lo que viene, sea acá o donde sea. Tratar de estar bien preparado para lo que venga".

En diálogo con el diario español Marca, el marcador central se refirió al presunto interés de clubes como el Leeds de Inglaterra, el Inter de Italia o el Valencia de España.

"Yo también he visto noticias y es un orgullo que esos equipos estén pendientes de mí. Con mi representante lo hablé en su momento y cuando haya algo concreto, él me lo va a decir.

Trato de estar tranquilo y esperar. Es un orgullo que esos equipos con historia se fijen en mí, es un sueño jugar en Europa y obviamente que lo voy a cumplir, si Dios quiere", añadió.

Por último, manifestó: "El club que esté interesado tendrá que hablar con mi representante y con River. Si la oferta es buena, habrá que sentarse, analizarla y decidir qué pasa".