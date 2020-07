Coronavirus: clausura de un comercio del bulevar Santa Fe

La Municipalidad de Rafaela llevó a cabo la clausura preventiva de un local céntrico, sito en el bulevar Santa Fe, porque se desarrollaba un festejo por el Día del Amigo, y además labró actas de infracción a otros negocios del rubro gastronómico.

Los motivos de la clausura fueron la no habilitación de las puertas de emergencia y el cierre con llave de las puertas de ingreso.

"Las características del festejo eran las de una fiesta clandestina, ya que había música y personas bailando", explicó Rubén Pavetti, juez de Faltas de la 3ª Nominación.

Por otra parte, hubo un exceso en la cantidad de personas, conociéndose que "los negocios pueden tener hasta el 50 por ciento de su capacidad pero estaba ocupado a más del 100 por ciento", de acuerdo a Pavetti.

Además, destacó la negativa de los propietarios para permitir el control ya que, en un primer momento "se le impidió la entrada a los inspectores de Protección Vial y Comunitaria que debieron esperar 30 minutos afuera hasta que los dejaron ingresar", señaló el funcionario municipal.

Consecuentemente, se procedió a la clausura preventiva del lugar. Resulta importante recordar que se solicitará el registro de los asistentes a cada uno de los locales, porque en el caso de haber un caso sospechoso de contagio de coronavirus, se necesitará saber cuáles fueron los contactos para armar el mapa epidemiológico.

En tanto se labraron actas de infracción a otros locales que no respetaban la capacidad permitida y el distanciamiento obligatorio. Y si bien estos locales no serán clausurados, deberán abonar una multa como consecuencia de no cumplir el protocolo.