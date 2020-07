Galantti juró como jefa de Gabinete Municipal Locales 21 de julio de 2020 Redacción Por En un sencillo acto que se llevó a cabo en el Despacho de Intendencia, por primera vez, una mujer ocupa este cargo desde su creación. “Es un desafío asumir este rol, la importancia que tiene el reconocimiento a las mujeres en cargos de decisión”, expresó.

FOTO PRENSA MUNICIPAL JURAMENTO. El intendente Castellano junto a Amalia Galantti.

El intendente Luis Castellano tomó ayer juramento a la nueva jefa de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti. En un sencillo acto que se llevó a cabo en el Despacho de Intendencia, por primera vez, una mujer ocupa este cargo desde su creación.

“Es un momento de mucho orgullo, haber sido convocada por el Intendente para asumir un nuevo rol dentro del equipo. Es un equipo del que formo parte desde hace varios años y ahora me toca ocupar el lugar de conducirlo, de coordinarlo para que podamos seguir trabajando de manera articulada y para llegar eficientemente a los rafaelinos y a las rafaelinas, con las distintas acciones del gobierno municipal”, expresó Galantti, quien reemplazó en el cargo a Marcos Corach, que por su parte asumió como secretario de Articulación de Políticas Públicas de la Provincia de Santa Fe a partir de una convocatoria del gobernador, Omar Perotti.

Galantti dijo que “es un desafío asumir este rol, la importancia que tiene el reconocimiento a las mujeres en cargos de decisión. Hay varias compañeras ocupando distintos roles en el Concejo y en el Gabinete, como también lo vemos en otras instituciones”.

“Sin dudas le ponemos un sello particular, personal, por todo lo que implica ser mujer y tener además de las funciones laborales, las responsabilidades del cuidado en casa con nuestros hijos. En mi caso particular, con mis dos hijos, de volver y reencontrarme con ellos y poder hacer todas las cosas que a las mamás nos gustan hacer con ellos”, agregó. Por este motivo, volvió a hacer hincapié en “el desafío para poder equilibrar las responsabilidades profesionales, en este caso, en el cargo de la Jefatura de Gabinete sin descuidar el tiempo con mis hijos”.

Más tarde, en sus redes sociales, también dejó un mensaje que en este caso incluyó agradecimientos por tantos respaldos a su nueva designación que cosechó en los últimos días. "Cuando decidí participar en política me prometí a mí misma hacerlo desde mis convicciones, con compromiso, seriedad y amor por mi ciudad. Hoy empieza para mí una nueva etapa, pero me sigo apoyando en aquella promesa. Gracias por el apoyo, por el cariño, y por acompañarme en este desafío", sostuvo.

La semana pasada, cuando desde el Municipio se informó sobre el recambio en la jefatura de Gabinete, Galantti recordó que "hace 15 años trabajo en la Municipalidad, ingresé como abogada a Fiscalía, a lo largo de esos años fui cumpliendo distintas funciones y hoy tengo el desafío de cumplir una nueva: ser Jefa de Gabinete". Asimismo, trazó un anticipo del perfil de la gestión que pretende: "Sepan que siempre van a poder contar conmigo. Quiero estar cerca, de las vecinas y los vecinos, de las instituciones, de los empleados y empleadas de la Municipalidad. Soy una servidora pública y acá estoy, desde hace 15 años, trabajando por la Rafaela que todos queremos".

Más allá de asumir su nuevo cargo, Galantti por ahora se mantendrá también como secretaria de Gobierno y Participación del Municipio, sin que hasta ahora se haya informado si se designará en el futuro a otra persona para esa oficina. La sorpresiva convocatoria de Corach desde la provincia dejó por ahora en estado de búsqueda al Municipio para cubrir la vacante de la estratégica Secretaría de Gobierno.