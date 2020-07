Rafaela cumple 90 días sin contagios y la Provincia reportó 27 nuevos casos Locales 21 de julio de 2020 Redacción Por El último caso confirmado en nuestra ciudad fue el 21 de abril. En la Provinicia los casos positivos aumentaron a 718. El Ministerio de Salud sumará laboratorios de detección digital en el Hospital Escuela "Eva Perón" de Granadero Baigorria, al igual que en Reconquista y Rafaela, que se sumarán a los ya existentes en Rosario y Santa Fe.

FOTO SCS MARTORANO. Habló de los sistemas de detección que se sumarán en Rafaela, Reconquista y Granadero Baigorria.

Mientras el Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó anoche 27 casos nuevos de Covid-19 en el territorio provincial, Rafaela cumple hoy 90 días sin que se reporten contagios en medio de la aceleración de casos que se advierte tanto a nivel nacional como también en el sur santafesino con epicentro en Rosario.

La Provincia acumula un total de 718 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, luego de que ayer se sumaron 19 más en Rosario-, 5 en Zavalla, y 1 en Villa Constitución, Chañar Ladeado y Carcarañá.

En tanto, la cartera sanitaria indicó que cuatro pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 1 con asistencia respiratoria mecánica y 3 sin asistencia respiratoria mecánica. Además, 28 pacientes se encuentran internados en sala general a la vez que los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

Hasta la fecha, en Santa Fe murieron nueve personas a causa del Covid-19, uno de los cuales es el rafaelino Clemente Pérez, un comerciante que murió el pasado 9 de abril cuando se encontraba internado en el Hospital Dr. Jaime Ferré de esta ciudad y que se había contagiado durante un viaje al sur del país.

Rafaela en tanto cierra hoy tres meses sin registrar nuevos casos de la enfermedad. El último contagio informado se dio el 21 de abril pasado, en tanto que según el reporte de ayer tiene 6 muestras a la espera de resultados. Distinta es la ciudad de Rosario, que en lo que va de julio sumó 133 casos positivos en tanto que actualmente mantiene alrededor de 700 personas aisladas.

Por último, el reporte epidemiológico indicó que de los casos atendidos y estudiados en la provincia, hay un total de 457 pacientes confirmados no activos (previamente pacientes con criterio de alta). En la provincia se registraron 17.732 notificaciones de las cuales 16.553 fueron descartadas y 461 continúan en estudio.



ESTRATEGIA PARA LA

DETECCION RAPIDA

El Ministerio de Salud de la provincia informó que está en marcha un importante proyecto, surgido e impulsado por el gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti, tras gestiones y diálogos con el gobierno nacional y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). El mismo prevé la instalación en el Hospital Escuela "Eva Perón" de Granadero Baigorria de un laboratorio regional de detección digital, masiva y ultrasensible de virus mediante la técnica de PCR pero digital, denominada Droplet Digital PCR (DDPCR).

Al respecto la ministra de Salud, Sonia Martorano, aseguró que “en el Hospital "Eva Perón" se instalará un polo tecnológico por pedido del gobernador Omar Perotti a Nación, donde se instalará un aparato DDPCR que servirá en esta instancia para hacer pooles de estudios de COVID-19, es decir testeos masivos, pero podrá luego ser usado en dengue, leptospiris y todo lo que sea biología molecular en virus”.

Posteriormente, Martorano destacó que "la provincia está apostando a la ciencia y tecnología” y que por ello “unos 13 científicos santafesinos han sido premiados y subsidiados para desarrollar proyectos con relación a Coronavirus; este es uno de ellos”.

Asimismo, que la nueva instalación formará parte de una red de laboratorios en Reconquista y Rafaela, que se sumarán a los ya existentes en Rosario (Cemar) y Santa Fe (Laboratorio Central).

Por su parte, el director provincial de Bioquímica, Germán Henrich, afirmó: “La PCR Digital en casos de COVID no da falsos negativos ya que, comparada con la que se actualiza actualmente, la sensibilidad de detección es mayor, una relación de 1 por sobre 10”. Además, agregó: "No se presentarían casos dudosos con cargas virales no detectables que deban tener que repetirse periódicamente para descartar o confirmar la enfermedad".

Sumado a ello, en un solo estudio pueden estudiarse cientos de muestras mientras que la PCR Real Time que se utiliza actualmente, los estudios se hacen por muestras individuales, agilizando los tiempos y reduciendo la inversión que ello demande.

“Un análisis de PCR tradicional para COVID tiene un valor aproximado de 36 dólares, mientras que, con un equipo de PCR Digital de 25 dólares”, ilustró Henrich.

Finalmente el director del Hospital Eva Perón, Jorge Kilstein, expresó su satisfacción por el proyecto y concluyó: “Un biólogo argentino radicado en Estados Unidos se repatriará para acompañar a la provincia en este importante proyecto”.