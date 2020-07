“Me gustaría quedarme, siento que le debo cosas a Atlético” Deportes 21 de julio de 2020 Por Martin Ferrero Enzo Gaggi es uno de los que estuvo a préstamo y debe volver a la ‘Crema’. El rafaelino manifestó su deseo de volver a jugar en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

FOTO ARCHIVO SU PRIMERA SALIDA. / Enzo Gaggi jugó la última temporada en el Federal A, para Central del Norte. FOTO ARCHIVO SU DESEO. / El 'Conejo' pretende una nueva oportunidad en Atlético de Rafaela.

La pelota sigue sin rodar en todo el fútbol argentino y si bien se nombran fechas de posible retorno a los entrenamientos nadie sabe cuándo será el bendito día en que la actividad se reanude con esta ‘nueva normalidad’. Sin embargo, en Atlético de Rafaela son días movidos.



Hasta diciembre seguirá Walter Otta al frente del primer equipo. El DT y los dirigentes ya comenzaron las reuniones para armar el plantel que afrontará lo que se venga en la Primera Nacional.



Son nueve los jugadores que tienen que volver al club de sus préstamos; y uno de ellos es Enzo Gaggi.



“Aún no hablé con nadie, todavía tengo contrato por un año en Atlético”, le contó a La Opinión, el ‘Conejo’, quién estuvo la última temporada en el equipo de Ezequiel Medrán, en Salta. “Ya terminó mi préstamo en Central Norte, seguramente si volvemos a entrenar estaré a disposición de Walter y me sumaré al grupo”, advirtió el rafaelino de 22 años.



-Se terminó el préstamo con Central Norte… ¿Te ves nuevamente en Atlético?



-Me gustaría quedarme. Más que nada por lo que se dice del plantel que se va armar, vamos a tener más posibilidades los jugadores del club. Me gustaría quedarme porque siento que le debo cosas a Atlético y me parece que es la oportunidad para hacerlo. Todo va a depender de lo que diga Walter (Otta), si me va a tener en cuenta, si así es con gusto me quedo y si no es así buscaré otras alternativas que por el momento no tengo, es todo una incógnita.



-¿Cómo tomaste la experiencia de Salta?



-Me sentí muy bien en todo sentido. No me costó para nada irme a otra ciudad, fue muy positivo, me hizo bien salir de Rafaela, de la zona de confort. En lo futbolístico me fue bien, pude tener continuidad, tuve un buen rendimiento, pude marcar goles, ser importante para el equipo y eso a uno lo pone bien.

Me hicieron sentir muy cómodo, me brindaron todo, la gente es muy buena, sencilla y me facilitaron todo para mi estadía allá. Fue una linda experiencia y pude jugar, que fui a buscar minutos.



-Y esa buena imagen que dejaste, deja las puertas abiertas, como también abre otras…



-Si, sin dudas. Lo importante para un jugador es jugar, tener una continuidad y la pude tener, de ahí ir sumando. La experiencia que tuve fue muy buena, ahora me toca volver a mi ciudad, a mi club y quedarme sería una buena oportunidad, para jugar en B Nacional y seguir creciendo como futbolista.



-¿Cómo estas llevando estos días de pandemia?



-Es un momento complicado, más para nosotros que no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo parados. Estamos a la espera de una confirmación para volver a entrenar, tratando de mantenerse de la mejor manera posible. No nos podemos descuidar porque si uno no se cuida y no tenés voluntad para entrenar la vuelta va a ser mucho más difícil.

Con la apertura de los gimnasios, el poder salir a correr y hacer algo más aeróbico ayudó un montón, cambió bastante el panorama.

Esperemos que pronto se pueda volver a entrenar, aunque sea y por lo que se dice en grupos reducidos, a la espera de poder regresar a jugar que es lo que todos queremos.