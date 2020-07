En Rafaela también comenzó el operativo “Escuelas Seguras” para la vuelta a clases Locales 21 de julio de 2020 Redacción Por Se realizó ayer una recorrida por la Escuela del Complejo Barrio San José que encabezó la delegada Regional, Romina Indelman y el equipo de infraestructura del Ministerio de Educación. Si bien por ahora no hay fecha precisa confirmada del retorno a clases en las aulas, la Provincia avanza en la aplicación de protocolos y dispositivos.

FOTO SCS ENCUENTRO. Castellano junto a Cristiani, Andereggen e Indelman.

Comenzó ayer en Rafaela una línea de acción integrada al plan de regreso presencial a las aulas dispuesto por el Ministerio de Educación de la Nación y llevado a la práctica, de manera conjunta, por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, la Delegación Regional de Educación III y la Municipalidad de Rafaela. Por tal motivo, el intendente Luis Castellano y la secretaria de Gestión Territorial Educativa de la Provincia de Santa Fe, Rosario Cristiani, llevaron a cabo el monitoreo inicial de las acciones en la sede de la Regional.

Tomando en cuenta que Santa Fe es una de las nueve provincias cuyos establecimientos educativos deberán retomar las clases presenciales, se encaró un amplio, profundo, detallado y coordinado trabajo territorial para establecer las condiciones estructurales que cada institución posee.

En primera instancia, los resultados de los relevamientos realizados en cada una de las escuelas servirán para que las autoridades clasifiquen cuál es segura y cuál no. La determinación estará basada en si dentro de las establecimientos existen las condiciones mínimas e indispensables para que se puedan desarrollar las clases aplicando todos los protocolos exigidos para prevenir contagios por coronavirus. De allí en más, se analizarán otros parámetros extraescolares que deberán tomarse en cuenta antes de determinar una fecha exacta para el regreso efectivo a las aulas. Esta cuestión aún no está definida.

Al respecto, Rosario Cristiani dijo que “es una línea de trabajo que integra el plan de regreso presencial a las aulas, que no tiene fecha de inicio, pero que se está desarrollando en todas las delegaciones regionales de Educación de la Provincia de Santa Fe”.

La funcionaria, comentó que “el viernes tuvimos una reunión de trabajo con el grupo operativo de apoyo, compuesto por jóvenes estudiantes de Arquitectura, que va a ayudar a relevar el estado de cada establecimiento. Ese encuentro se hizo para que esos colaboradores puedan salir con toda la información y habiendo comprendido los objetivos de esta línea de trabajo”.

Durante el monitoreo estuvieron también: la directora de la Delegación Regional III de Educación de la provincia de Santa Fe, Romina Indelman y la secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen.



DIAGNÓSTICO

“Con el intendente Luis Castellano y su equipo de trabajo hemos conversado, coincidido y realizado un primer diagnóstico del estado de las escuelas. Hay gran variedad de situaciones con escuelas sin agua y algunas con sus ventanas y puertas rotas”. Agregó que “tenemos que garantizar la circulación y ventilación, la provisión de agua, la presencia de lavamanos (porque el protocolo incluye el lavado de manos frecuentemente durante la jornada escolar), la higiene de las superficies y el funcionamiento de los baños”, dijo Cristiani.

“Encontramos en el Intendente un gran apoyo para trabajar coordinadamente para las escuelas de nuestra ciudad y la región con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas de la provincia de Santa Fe”, finalizó.

Por su parte, Castellano pidió “paciencia porque las escuelas, no solamente no están preparadas para esta nueva normalidad, sino que, además, las autoridades de Educación han encontrado muchísimo deterioro en varios establecimientos en donde habrá que hacer arreglos y mejorarlos. También hay situaciones fundamentales que tienen que ver con lo sanitario, el uso de los baños y el agua”.

“Es un enorme desafío que vamos a tener que afrontar de manera conjunta entre los municipios y el Gobierno provincial. El secreto está en la coordinación de esfuerzos”, señaló.

Por su parte, Sergio Pairone, encargado del Departamento de Infraestructura Escolar de la Delegación Regional III, manifestó que el relevamiento edilicio de las escuelas se lleva adelante “con una mirada pensando en esta posible vuelta a la escuela en forma presencial. Estamos viendo cómo adaptar los edificios, cómo adecuarlos al posible protocolo que se apruebe para poder dar clases en forma presencial”.

En cuanto a la recepción por parte de los directivos escolares ante la visita del equipo a cada escuela, el encargado mencionó que “el directivo, la comunidad educativa, los asistentes escolares reciben bien y necesitan la presencia del Estado para que vean los inconvenientes que tienen y gestionar los pedidos”.



VISITA A LA ESCUELA

DE BARRIO SAN JOSE

El operativo Escuelas Seguras, que tiene como principal objetivo analizar el estado de las instituciones pensando en la puesta en marcha de los protocolos para el regreso a las aulas en la Provincia de Santa Fe, comenzó a desplegarse en Rafaela con una visita a la escuela multinivel de barrio San José y reuniones en la Región III de Educación entre el intendente, Luis Castellano, y funcionarios de la cartera educativa.

La delegada de la Región III de Educación, Romina Indelman, explicó que “empezamos en la escuela primaria N° 615 y nivel inicial del Complejo del Barrio San José y después continuamos por otros establecimientos de la ciudad. Esta recorrida tiene el fin de hacer un relevamiento acerca de la infraestructura de las instituciones para ver qué partes se cumplen del protocolo y cuáles no y poder hacer los ajustes pertinentes para pensar en la vuelta a clases”.

Al ser consultada respecto al estado de las escuelas en la ciudad, la funcionaria contó que el relevamiento inicial se llevó a cabo a través de los directivos que debieron completar un formulario y esa información fue remitida a Santa Fe.

“Nosotros hoy iniciamos la revisión en territorio junto con profesionales (arquitectos, ingenieros civiles), con lo cual es apresurado dar una apreciación general, ya que hay que hacer este trabajo por todas las escuelas que conforman la Región III de Educación, que son 357”, contó Indelman.

A su vez la delegada manifestó que “tenemos que asegurarnos que la infraestructura este preparada para el retorno a clases, por eso se hace este operativo, después habrá que hacer esas modificaciones necesarias, ya que hay que recordar que hay escuelas que están esperando esas reparaciones desde hace muchos años y después podremos pensar en ese regreso a clases”.

Indelman dijo que todavía con los directivos de las escuelas no han hablado sobre una fecha estimativa para ese retorno, porque esto dependerá de varios factores. Por un lado el acondicionamiento de las instituciones y por otro lado la situación epidemiológica que pueda tener la provincia, observando que actualmente se está dando un aumento de casos en algunas localidades.