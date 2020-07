Amigo es mucho más que una palabra Sociales 21 de julio de 2020 Por Alicia Riberi Leer mas ...



Un amigo es una persona con quién uno se identifica, porque comparte valores, ideas y transitan la vida respetándose y compartiendo lo bueno y lo malo; pueden disentir, pero no por eso se alejan.

Me inspira leer algunas personas destacadas en la filosofía y en las letras y a veces simplemente en la vida. Sócrates por ejemplo dijo: …sé lento para entrar en una amistad, pero cuando estés dentro continúa firme y constante… Jane Austen dijo: -…La amistad es el más fino bálsamo para los golpes de un amor decepcionado…García Márquez manifestó algo que me quedó muy grabado:-..No pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo…Jim Morrison expresó:-…un amigo es aquél que te da la libertad de ser tú mismo…Compartamos también el pensamiento de un grande, Charles Chaplin -Necesito alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado. Alguien lo suficientemente amigo, como para decirme las verdades que no quiero oír, aun sabiendo que puedo irritarme. Por eso en este mundo de indiferentes necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada, casi imposible: la amistad!

Hay tantos pensamientos increíbles acerca de este gran sentimiento que es la amistad verdadera, que conmueven y movilizan y nos llevan a reflexionar. Hoy amistades y familias se rompen por no compartir una ideología política, o sobre economía o sobre el aborto, o sobre la ideología de género y es lamentable que no se detengan a pensar que valen más los afectos, los amigos, la familia como institución que debería cobijar, apoyar, solo amar…

Volvamos un poco para atrás e intentemos descubrir el verdadero valor de la amistad. La amistad no entiende de mentiras, de engaños, de traiciones, de descalificaciones, solo entiende de respeto, de afecto y de comprender que para ser verdaderos amigos no hay que ser iguales, ni pensar igual, solo hace falta respetarnos. Los políticos, los que provocan las diferencias pasan, pero el verdadero afecto no pasa, crece y se consolida.

La amistad en su sentido más profundo es algo grande… quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro y es así.

Deseo desde el fondo de mi corazón un hermoso Día del amigo a todos los que se consideran mis amigos, los quiero, respeto y espero que siempre podamos comunicarnos, ya que una buena comunicación garantiza un efectivo entendimiento.

Feliz día para todos los amigos del mundo… y ratifico…el que ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Amigo es mucho más que una simple palabra.