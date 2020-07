BUENOS AIRES 21 (Télam). - El exfutbolista Sergio Goycochea, quien regresó a la TV Pública como conductor del ciclo "Todos estamos conectados" junto a Noe Antonelli, contó que se siente feliz de volver al frente de un ciclo -que a partir de ayer a las 16 tendrá un formato diario y nuevas secciones- que "da la posibilidad de intercambiar, relatos, historias e información de toda la Argentina".

Acerca del programa, que se estrenó el 25 de mayo con dos emisiones nocturnas y semanales, Goycochea destacó en charla con Télam que “la idea del ciclo estaba planteada antes de la pandemia y su contenido propone explorar y tener contacto con todo el país, con nuestras historias, nuestra música”.

"Todos estamos conectados” comienza a emitirse a partir de hoy en formato diario -como fue pensado en principio- y tiene como protagonista a la audiencia que generará contenido audiovisual en directo con sus dispositivos, desde el lugar donde habita y se conectará en vivo con el programa.

Además, sumará nuevas secciones y propuestas para participar todo el día a través de las redes sociales, para que una selección de esos contenidos se sume a la emisión de cada jornada.

También continuará el certamen “Conectados por la Música”, que busca promover a nuevos talentos de todo el país.

Acerca de cómo vive su vuelta al canal estatal tras su experiencia con Maby Wells al frente del magazine “Vivo en Argentina” (2014) , el exmodelo e ícono de los 90 dijo que “es una gran alegría porque es una pantalla muy federal".

"He trabajado durante mucho tiempo en el canal y me resulta llamativo y sorprendente la llegada que tiene la TV Pública en todo el país, por eso me gusta muchísimo volver”, destacó.

Además, quien fuera arquero de la Selección argentina dijo que una de las cosas que más le sedujo de esta propuesta fue trabajar “en un escenario que está fuera de lo que es el deporte, que me permite tener un aprendizaje en la conducción y que va por otro lado”

“Me encanta la conducción y más en este tipo de programas, porque es la posición donde más cómodo me encuentro, no sé si es la que mejor hago”, agregó el deportista que además defendió las vallas locales de River Plate, Racing Club, Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys.

El nuevo formato de “Todos estamos conectados” incluye nuevas secciones como “Historias de la Argentina en Fase 5”, en la que Goycochea y Noe se conectarán con capitales de provincias y ciudades pequeñas que hayan pasado con éxito las diferentes fases del aislamiento y donde se presentan las opciones turísticas, las historias y la actualidad de la nueva normalidad.

También comenzará “Conectados por el mundo”, que propone contactos con argentinos que residen en exóticos destinos para que muestren en directo cómo es su vida allí, y “Cronistas federales”, donde estudiantes de las universidades públicas y privadas de todo el país presentarán en directo con sus celulares, distintos informes periodísticos con un enfoque local.

“Aquí se hace” será un espacio para historias reales de actividades locales, emprendedores y fábricas que luchan día a día, a pesar de la crisis, y supieron adaptarse a los cambios, y “La merienda”, una sección que se realizará hacia el final de cada programa y donde los conductores compartirán ese momento del día con familias de diferentes lugares del país, mostrando la riqueza gastronómica de cada lugar.

En relación a cómo está llevando la cuarentena, el conductor que hasta el pasado se desempeñó en la señal de cable Fox Sports, donde fundamentalmente participaba de las transmisiones de los partidos, expresó: “La estamos llevando de la mejor manera, con dificultades, como todo el mundo, de acuerdo a la situación de cada uno",

"Pero hay una cuestión que nos une a todos -ponderó uno de los héroes en el Mundial de Italia 1990- que es la responsabilidad de respetar las normas sanitarias, ahí somos comunes a todos”.

A modo de conclusión, Goycochea resumió que “desgraciadamente en esta situación que es muy única para todos, se derivan muchos problemas, algunos tienen problemas con el trabajo, otros económicos, otros psicológicos por el encierro. Me siento agradecido de poder estar trabajando, pero sobre todas las cosas con mucha conciencia de que hay que cuidarse”.