Los Palmeras y el Día del amigo

La banda de cumbia santafesina lanzó una nueva canción para celebrar con los seres queridos en este lunes tan especial, a pesar de la distancia



Ayer, lunes 20 de julio se celebró el Día del Amigo. Pero a diferencia de otros años, muchas personas no pudieron reunirse a festejar con sus seres queridos por la pandemia del coronavirus. En un contexto difícil por la cuarentena, los argentinos debieron ingeniárselas para mantener el contacto con sus amistades a través de videollamadas, mensajes de Whatsapp o saludos vía redes sociales.

Para dar un poco de alegría, Los Palmeras lanzaron su nuevo tema Los amigos que yo tengo. El popular grupo santafesino de cumbia ha tenido una gran repercusión por esta canción en las redes sociales. En Youtube, el videoclip ya tuvo más de 90 mil visualizaciones a pocas horas de su estreno. Mientras que en la cuenta oficial de Instagram, ya lograron superar las 40 mil reproducciones.

“Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no cualquiera tiene los amigos que yo tengo”, comienza el tema pegadizo que seguramente se convertirá en un éxito. “Lo que me brinda la vida son amigos de verdad, son amigos para siempre, amigos hasta el final, los amigos están siempre cuando los necesitás, son hermanos de la vida que nos dan felicidad”, interpreta Rubén Cacho Deicas, el líder de la banda.

“Llega el #DíaDelAmigo, Junto a @cumbiatubeoficial les dejamos una nueva producción para que se la dediques a esa persona que tanto querés. De #SantaFe para el mundo lo nuevo de sus amigos por supuesto, para toda la vida #LosPalmeras”, escribieron en la cuenta de Instagram para presentar esta canción en honor a la amistad a sus miles de seguidores.

Los Palmeras son una de las bandas más tradicionales de la Argentina, con casi medio siglo de trayectoria. Recientemente, lograron todo un reconocimiento al ser elegidos para la portada de la revista Billboard, la prestigiosa revista estadounidense especializada en música que tiene su edición en Argentina. El cantante Rubén Cacho Deicas y el acordeonista Marcos Camino aparecen en la tapa de la edición de junio y brindaron una entrevista al medio.

Los músicos recordaron sus inicios en 1972, bajo el nombre Sexteto Palmeras. La banda no tardó en ganar popularidad en Santa Fe y alrededores y, tras algunos cambios en sus integrantes pasó a llamarse Grupo Palmeras. En 1976 grabaron sus dos primeros discos, Los Palmeras y Te regalaré mi vida, ya con el nombre que es conocido hasta la actualidad. “La gente decía ‘vamos a ver a los Palmeras’, entonces creímos que la mejor forma era usar el nombre con el que el público nos bautizó”, contaron.

Al ser consultado sobre la comparación hacen los fans del grupo, quienes los han categorizado como “los Rolling Stones de la cumbia”, Cacho mostró toda su humildad: “No, para nada. Igualmente para nosotros es un halago que nos comparen con Los Rolling. Al final, el público es quien te aguanta y te demuestra afecto en cada presentación. Que nos den la mano mirándonos a los ojos es muy lindo”. Y Marcos agregó: “Dicen que Los Palmeras son Los Rolling de la cumbia, nosotros decimos que Los Rolling Stones son Los Palmeras de Inglaterra”.