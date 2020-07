Javier Iguacel procesado

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó ayer por administración fraudulenta al ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías por supuestas irregularidades en la concesión de licitaciones a Autopistas por parte del Estado Nacional.

Además, el juez fijó para próximo viernes las indagatorias del ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

En su resolución de las últimas horas, el magistrado procesó por presunta administración fraudulenta a Iguacel y Saravia Frías y les trabó un embargo de 500 millones de pesos a cada uno.

El procesamiento de ambos se dio luego de que se negaran a declarar por videoconferencia, tal cual se prevé sea la modalidad con la que lo hagan Dujovne y Dietrich el viernes próximo.

En su resolución, Canicoba Corral consideró que "resultan suficientes" las pruebas "para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso", al referirse a la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste.

"A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigentes y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados", evaluó el juez.

La denuncia tuvo dio origen en la investigación la hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, donde acusaron no sólo por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, sino también por el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a una empresa, Natal Inversiones.