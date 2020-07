Iapos implementará atención médica virtual para afiliados en grupo de riesgo por Covid-19

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatoria y con el objetivo de evitar la circulación y exposición al contagio de afiliados que se encuentren dentro de la población de riesgo por Covid-19, el IAPOS se encuentra implementando una nueva modalidad de atención médica, sin moverse de su hogar, mediante un dispositivo de atención virtual. También se prevé la atención, contención y acompañamiento para trabajadores de la salud involucrados en la atención de la pandemia.

Este sistema se pondrá a prueba, como caso testigo, a partir del 21 de julio en la localidad de Villa Ocampo, para luego, en forma paulatina hacerla extensiva al resto de la provincia.

Podrán acceder al servicio de atención médica y/o telecuidados los beneficiarios de la obra social de la ciudad de Villa Ocampo con riesgo de salud como: diabetes; hipertensión; asma; cáncer; discapacitados; etc. y también mayores de 60 años y embarazadas. Deberán comunicarse vía whatsapp al 342 4499179 para coordinar el turno de atención virtual, no se atenderán urgencias, para urgencias comunicarse al 0800 555 6547. También podrán solicitar información enviando mail a [email protected] Operadores del programa se contactarán para indicar cómo usar el servicio, concretar un turno con los médicos o ayudar con la consulta.

En función de la situación de salud de cada beneficiario se le asignará un equipo de gestión de telecuidado que tendrá a su cargo resolver las cuestiones médicas, recetas electrónicas de medicamentos, prescripciones de laboratorio y métodos complementarios, y/o gestiones de tipo administrativas en relación al IAPOS, interconsulta y/o derivación a especialista, o derivación a centro de mayor complejidad.

Los equipos de gestión de telecuidado estarán coordinados por médicos de familia/pediatras, dependiendo la edad del beneficiario; tocoginecologo, si se trata de una embarazada; enfermero; administrativo de contact center entrenado. Este nuevo servicio no tiene costos extras para los afiliados al IAPOS.

Además de las consultas habituales, el programa de telecuidados arma la “Agenda de Salud”, mediante la cual se les recuerda los controles y actividades preventivas que corresponden según la edad, sexo y patología de cada beneficiario.