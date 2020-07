BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró ayer a la tarde que aceptar la contraoferta presentada por grupos de acreedores "significaría someter a la sociedad argentina a más angustia".

"Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta la Argentina", sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda, y estimó que la mayoría de los bonistas aceptará la oferta del Gobierno.

En un comunicado, sostuvo: "No vamos a confrontar con nuestros acreedores. No vinimos a pelearnos con nadie sino a resolver un problema enorme en el que se dejó a Argentina.

Queremos resolver el problema. Fue con esa vocación que hicimos una oferta definitiva que incluyó nuestro máximo esfuerzo".

"Acá hay un país. Acá hay familias. Hay personas. Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores", afirmó.

Guzmán estimó que "la mayoría de nuestros acreedores va a aceptar la oferta".