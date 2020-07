Respuesta de Fernández

BUENOS AIRES, 21 (NA). - En una entrevista televisiva el Presidente respondió a los acreedores y en forma tajante, afirmó: "Es muy difícil hacer una oferta mejor porque ya empieza a poner en riesgo el mañana".

En declaraciones a la TV Pública, Fernández destacó: "Su oferta no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo, pero como nosotros queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo".

No obstante, el mandatario aclaró: "Hemos hecho la oferta posible, y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo".

El mandatario nacional afirmó que busca "resolver las cosas de tal forma que no haya más problemas con los acreedores y no seguir discutiendo cómo hacemos para pagar".

"Hicimos la oferta posible. Fue un esfuerzo muy grande. No queremos hacer una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables de la Argentina. No les podemos pedir más esfuerzos", agregó el mandatario, al responder preguntas de jóvenes de distintos puntos del país.