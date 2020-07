La Escuela de Negocios capacita a 33 empresas de alimentos de la región Locales 21 de julio de 2020 Redacción Por INTA, INTI y la Secretaría de la Producción de la Municipalidad articularon con Provincia y Nación para que esta ciudad sea sede de la Escuela de Negocios para PyMEs de Alimentos, donde se capacitará intensivamente a 33 empresas de Rafaela y la región.

FOTO PRENSA MUNICIPAL VIDEOCONFERENCIA. Menardi, Castellano y Peiretti durante la apertura de actividades de la Escuela de Negocios para Pymes de alimentos.

La Escuela de Negocios para PyMEs de Alimentos realizó ayer la apertura de sus actividades de capacitación gratuita que, con una duración de seis meses, beneficiará a personal especializado de 10 empresas de Rafaela y 23 de la región. El programa, impulsado desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está destinado a empresas PyMEs, productoras de alimentos con algún valor agregado, con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión, la administración de los recursos humanos, las estrategias relacionadas a los procesos de negociación y ventas, conocer las tendencias y aspectos globales de los agronegocios en Argentina y el mundo e incorporar herramientas y destrezas que ayuden a repensar el modelo actual de negocios.

En los ciclos anteriores participaron 826 empresas en 29 sedes de 16 provincias. Rafaela es una de las 6 sedes de esta edición 2020. Las otras son Buenos Aires, Resistencia (Chacho), Santa Rosa (La Pampa), La Rioja (La Rioja) y San Miguel de Tucumán (Tucumán). El hecho de que una de las sedes sea nuestra ciudad obedece a las gestiones conjuntas realizadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rafaela, el INTA y el INTI; estos últimos, integrantes de la Red CTel).

Participaron de la apertura, el intendente Luis Castellano; el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra; el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Marcelo Alós; el ministro de la Producción de la Provincia, Daniel Costamagna; el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de la Provincia, Fabricio Medina; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y Mauricio Menardi, integrante de la secretaría de Producción.

El intendente Luis Castellano destacó: “En esta estrategia de salida pospandemia, después de todo lo que nos vino sucediendo y la cantidad de preguntas que nos pone esta situación sanitaria tan compleja, entender la lógica de la salida y lo que somos en cada territorio, es crucial. En esta nueva normalidad hay una oportunidad para Argentina, para Santa Fe, para Rafaela y su región, y está dada en gran parte, en esto de poder articular capacitaciones conjuntas en un tema tan particular y que tiene tanto para crecer como es agronegocios”.

Además, Castellano indicó que “como Estado, es muy importante estar presentes articulando desde los 3 niveles con políticas de formación destinadas a nuestros sectores productivos. Hay mucha sinergia por construir, mucho por investigar, mucho para articular en tres sectores, y mucho para desarrollar”.

En sintonía con el intendente, Marcelo Alós, secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, dijo que “esto es una muestra de un trabajo muy importante de articulación en el municipio con los organismos nacionales como INTA, INTI que también trabajan con el municipio, y la articulación con la provincia. Obviamente cuando se trabaja así, se potencian los resultados y quienes se van a ver beneficiados serán las empresas del territorio que con estas herramientas generarán más valor agregado en el territorio y más exportaciones”.



EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL

El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, remarcó que “la intención es recuperar el sentido federal que tiene que tener la política en la Argentina, algo que es imprescindible si queremos desarrollar el concepto de equidad social y territorial. Viendo las empresas que están participando, veo un fuerte involucramiento de las empresas de agregación de valor de los productos lácteos, de los productos alimenticios, y esto corresponde a empresas definidas como pymes, con lo que estamos traduciendo el sentido de equidad social en cuanto al tipo y tamaño de empresas de las que estamos hablando”.

Asimismo, Basterra explicó: “Agronegocios es lo que se está proponiendo aquí estrictamente, que cada uno de los que está decidido a comprometerse con su sapiencia, con sus recursos, con su tiempo, pueda lograr encontrar aquella persona en la que pueda encontrar una necesidad y hacerlo de manera ordenada, equilibrada, desarrollar modelos en los que ganen ambas partes; y de esta forma, generar trabajo para un sistema en el que la empresa tiene rostro humano”.



UN HORIZONTE DE EXPORTACIÓN

“Está bueno que haya producción local, comercios de cercanía, pero también poder proyectarse hacia mayores mercados, y consecuentemente, generar más trabajo, más riqueza, distribuirla y tener una mejor calidad de vida”; enfatizó Basterra.

A su turno, el ministro de la Producción de la Provincia, Daniel Costamagna, remarcó que “estamos ante este gran problema que estamos transitando que sin lugar a dudas, muchas de estas dificultades, si hacemos bien las cosas, se pueden transformar en oportunidades. Y estas oportunidades tienen que ver con la capacitación, con la elaboración de tecnología y con un mercado internacional altamente demandante y selectivo que sin lugar a dudas, que en lo que hace a nuestra provincia, es uno de los grandes bastiones que tiene Santa Fe en cuanto a la producción de alimentos.

Costamagna añadió: “Hemos llegado a 30 mil empresas de la provincia vinculadas a los sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicios. Se viene por delante un mercado altamente competitivo, un mercado selectivo y tenemos que estar preparados para esas circunstancias. Yo creo que la forma de hacerlo es generando mucha eficiencia y altísima competitividad. El mundo de los agronegocios es apasionante y los empresarios jóvenes que están acá, son quienes les van a dar la impronta y la energía para que esto mejore y no solo podamos exportar más cantidad, sino mejor calidad de cada uno de los alimentos que producimos en la provincia de Santa Fe”.

Por su parte, Fabricio Medina, secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de la Provincia, expresó: “Esperemos que éste sea un inicio y que podamos continuar porque tenemos muchos desafíos por delante, fundamentalmente en el sector de los agronegocios, que si bien tenemos un enorme potencial de crecimiento, también tenemos que repensar cómo en el medio de esta pandemia, los agronegocios se van agiornando. No nos olvidemos también de los conflictos éticos que plantean los jóvenes, las exigencias de los consumidores. Yo creo que allí, las empresas y fundamentalmente agronegocios, tienen que repensar sus estrategias porque seguramente van a tener un mercado mucho más exigente”.