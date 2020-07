Balance positivo de la educación virtual Locales 21 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Acerca del balance que la Regional III de Educación hace durante este período que comprendió desde el 16 de marzo hasta la fecha, Romina Indelman destacó el esfuerzo mancomunado de toda la comunidad educativa. “El balance es muy bueno, con mucho trabajo por parte de los directivos y docentes, con un apoyo importante de la familia. En las zonas donde no había conectividad se logró armar un circuito para el trabajo no presencial, a través de los cuadernillos, de conectividad que fue llegando a cada una de las localidades, o de las propias maestras. Además en áreas rurales, los alumnos en el momento de copa de leche o comedor se acercaban y podían retirar el material impreso”.

Indelman indicó que no detectaron una deserción en cuanto a la cantidad de alumnos, pero sí advirtieron un relajamiento en el proceso de aprendizaje, ya que se ha notado una baja en el rendimiento y en cuanto a la entrega de los trabajos a sus docentes, quizás ante la decisión de no poner notas en el primer cuatrimestre.

Como se recuerda, a mediados de mayo pasado, el Consejo Federal de Educación decidió por unanimidad que no haya calificaciones numéricas en el país por la situación de excepcionalidad que generó el coronavirus, en un contexto de clases presenciales suspendidas desde marzo. La resolución fue adoptada en el marco de una asamblea virtual en la que participaron los ministros provinciales de Educación y el titular de la cartera educativa a nivel nacional, Nicolás Trotta.