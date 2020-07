Fernández afirmó no creer en planes económicos Nacionales 20 de julio de 2020 Redacción Por El Presidente se expresó en estos términos respondiendo a una entrevista con el Financial Times

ALBERTO FERNÁNDEZ// En cuanto a la negociación de la deuda dijo "no podemos hacer más ".



BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "no" cree en "los planes económicos", y advirtió que Argentina "no" puede "hacer más" que la última propuesta oficial para reestructurar la deuda, por lo que "no habrá otra oferta".

"Francamente, no creo en planes económicos. Creo en las metas que podemos establecernos", enfatizó el jefe de Estado en una entrevista con el diario británico Financial Times.

Al referirse a la reestructuración de la deuda, el Presidente aclaró: "Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más.

Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con acreedores, vinimos a solucionar un problema que no creamos".

En ese sentido, destacó que "cualquier cosa más pondría nuestra capacidad de pago en riesgo", y precisó: "No quiero estafar a nadie".