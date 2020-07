Día del Amigo: mensaje del intendente Castellano Locales 20 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CASTELLANO. "Si querés a tu amigo cuidalo y la manera es manteniendo la distancia".

Hoy se festeja el Día del Amigo en un contexto de pandemia y con la preocupación de las autoridades respecto a las acciones de la población en cuanto a esta celebración.

El intendente de la ciudad, Luis Castellano, al ser consultado dijo que "si querés a tu amigo cuidalo y la manera de cuidarlo es manteniendo la distancia. Yo sé que estamos en un momento complejo donde hay mucho relajamiento, pero en donde solamente la sociedad pueda definir cuál es el futuro de la cuarentena en la ciudad, la región y la provincia".

"El Estado ayuda, controla, fija normas, pero si no las cumplimos, no tomamos los recaudos y no aprendemos a convivir con esta enfermedad, es complejo. El Día del Amigo pone en la sociedad la responsabilidad mayúscula y ahí es donde vamos a tener que ver cómo actuamos; yo creo que si lo podemos hacer controlando la distancia, respetando a los que queremos, más que nunca ponemos en juego cuál es el futuro de la cuarentena en la provincia de Santa Fe", afirmó Castellano.



COMITE DE CRISIS

En el marco de los pedidos que se siguen formulando al Comité de Crisis conformado en el marco de la pandemia, el intendente señaló que "lo último que se presentó fue el pedido de natatorios que ya salió, se ha presentado también todo lo que tiene que ver con la parte cultural, donde se ha pedido la posibilidad de apertura de las salas, con protocolo y con una cantidad menor de ocupación; se está trabajando en el pedido de que niñas y niños menores de edad puedan ir a academias de danza, el tema de fútbol 5 y otros deportes".

Allí el intendente explicó que en relación a la apertura del fútbol se mezclan las decisiones de las Asociaciones y de AFA y complejiza todo. Castellano dijo que "ahora vamos a empezar a trabajar fuerte en todo lo que es el tema de turismo regional, porque me parece que para lo que es el futuro de esta primavera - verano, en donde la gente no va a poder viajar, creo que hay una posibilidad muy importante de que ese dinero pueda circular dentro de la economía local y regional".

Respecto a la situación de los jardines maternales, Castellano afirmó que "tienen una situación muy particular que ya elevamos al Comité de Crisis, pero es muy especial, lo están debatiendo en el Ministerio de Salud de la provincia, pero creo que se va a desarrollar cuando empiecen las clases".