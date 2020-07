Ganó Quartararo y en una caída se fracturó Márquez Deportes 20 de julio de 2020 Redacción Por MOTO GP

FOTO NA/MOTOGP PODIO DEL REGRESO./ Quartararo logró su primera victoria en MotoGP en Jerez, por delante de Viñales y Dovizioso.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) logró ayer su primera victoria en MotoGP al imponerse en el Gran Premio de España, en el circuito de Jerez de la Frontera, que tuvo una dura caída del hexacampeón español Marc Márquez (Honda), quien deberá ser operado por una fractura en su brazo derecho. Quartararo, primer francés en 20 años en ganar en la máxima del motociclismo tras Regis Laconi en Valencia 1999, quedó por delante de Maverick Viñales (Yamaha) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que cerró de la mejor manera un fin de semana complicado.

Pero una de las imágenes del fin de semana será la tremenda caída de Marc Márquez, quien tras un despiste en la cuarta vuelta quedó último y empezó una remontada espectacular que lo llevó al tercer puesto. Sin embargo, en su afán por ir por la victoria, tocó el pianito en un giro, a cinco del final, y voló por los aires, teniendo que ser asistido por los servicios médicos, que luego confirmaron su fractura de húmero en el brazo derecho, por la que será operado este lunes en Barcelona.

Quartararo, de 21 años, había logrado la pole en la clasificación del sábado, pero en la largada fue sobrepasado por Viñales y Márquez, para quedar en el tercer lugar. Márquez, antes de que se cumpla el cuarto giro de la competencia, ya estaba líder tras superar a Viñales, pero todo cambió en la curva 4, cuando el español forzó, casi se fue al suelo y se despistó, para quedar en el último puesto, a 8 segundos, tras su expedición en la arena.

Allí, con Quartararo aprovechando para ponerse líder, lo más atractivo de la carrera lo puso Marc Márquez, quien empezó su remontada. Faltaban 20 vueltas y era todo un golpe de efecto para el Mundial que el múltiple campeón no pudiera subirse al podio en la primera competencias tras el receso por la pandemia de coronavirus. Pero el de Cervera fue subiendo escalón a escalón, hasta ponerse en la cola de Viñales, en la lucha por el segundo puesto, con un ritmo descomunal, que lo proyectaba triunfador y obligaba a Quartararo a tomar riesgos, pese a su ventaja.

Pero no hubo final feliz para Márquez, quien en la salida de la curva 3, salió por las orejas de su motocicleta y voló, para impactar con el pavimento y sufrir el golpe en el brazo derecho.



AL QUIROFANO OTRA VEZ

Márquez venía en franca recuperación de una operación en el hombro derecho en noviembre pasado, pero este lunes deberá volver a pasar por el quirófano en la ciudad de Barcelona. La caída fue fea y muy dura, de hecho, Márquez se quedó de rodillas en el suelo, agarrándose con la mano izquierda su muñeca derecha.

Márquez tuvo que ser retirado en camilla hasta el centro médico del circuito y, tras las pruebas, los doctores confirmaron una fractura completa en el brazo derecho, en la parte del húmero. El piloto de Honda permaneció en observación hasta ser trasladado a Barcelona, donde será operado para fijar esta fractura que pone en peligro su lucha por el Mundial.

A pesar de que no se ha hablado de plazos para su recuperación, lo más seguro es que Márquez no esté en la carrera del próximo fin de semana en Jerez y es duda para el triplete que llegará dos semanas después. Una lesión que pone en riesgo el título proyectado, porque en una temporada tan corta será muy difícil recuperar los puntos perdidos y cumplir los plazos de recuperación necesarios con tantas carreras seguidas.



CLASIFICACION

1) Fabio Quartararo (Yamaha) 41'23.796; 2) Maverick Viñales (Yamaha) a 4.603; 3) Andrea Dovizioso (Ducati) a 5.946; 4) Jack Miller (Ducati) a 6.668; 5) Franco Morbidelli (Yamaha) a 6.844; 6) Pol Espargaro (KTM) a 6.938; 7) Francesco Bagnaia (Ducati); 8) Miguel Oliveira (KTM); 9) Danilo Petrucci (Ducati) y 10) Takaaki Nakagami (Honda).