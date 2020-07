"Fue muy fuerte que me convoquen" Sociales 20 de julio de 2020 Redacción Por El músico Mateo Sujatovich dijo que "fue muy fuerte" que la AMIA lo haya convocado para que trabaje en una canción especial al cumplirse 26 años del atentado a la mutual judía, que dejó un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos.

“Movió un montón de recuerdos, un montón de historias, que me contaron mis viejos, mis tíos, papás de amigos, cuando cada tanto salía el tema de la AMIA, y cómo había sido, dónde estaban, si habían tenido amigos o familia ahí”, dijo el artista a través de una gacetilla de prensa, sobre "No se borra", el tema del que participan como invitados León Gieco y Zoe Gotusso, presentado ayer en las redes sociales de la institución en el marco del aniversario del ataque terrorista.

Y acotó: " “Hay algo de la letra que habla un poco de eso. Fue fuerte recibir esta propuesta y la tomé con mucha seriedad y con muchas ganas de aportar desde mi lugar”.

Sujatovich, líder del proyecto Conociendo Rusia, una de las nuevas propuestas pop más importantes de la escena local, había recibido la invitación para ser parte de los homenajes con una composición que ayudara a mantener viva la memoria en los jóvenes que no vivieron de manera directa lo ocurrido.

“Yo lo recuerdo, no estaba ahí, me lo contaron, para no olvidar”, dice uno de los pasajes principales de la canción producida por Nico Cotton, que además cuenta con un videoclip.

Con un mensaje que no sólo insta a "no olvidar", sino que brinda un preciso relato sobre el ataque del 18 de julio de 1994, el tema fue celebrado por las autoridades de la mutual judía, difundió Teleshow.

“Al escuchar la canción, tuvimos la sensación de que la letra le había brotado y que abordaba precisamente la idea que le planteamos: la memoria es una herramienta de construcción de futuro y no una fuerza que te tira para atrás como algunos pretenden instalar”, expresó Elio Kapszuk, productor general del proyecto y director del área de Arte y Producción de AMIA.